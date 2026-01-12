Offerte Sky
Australian Open, le foto dell'allenamento di Sinner e Alcaraz. Carlos alla… “LeBron”

aus open fotogallery
8 foto

In attesa di vederli nuovamente insieme mercoledì nell'esibizione 'Million Dollar 1 Point Slam' a Melbourne, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono scesi in campo con i rispettivi team per una sessione di allenamento in vista degli Australian Open, al via domenica 18 gennaio. Spicca il look NBA dello spagnolo, che ha deciso di indossare una canotta viola dei Lakers numero 23 di LeBron James

VIDEO. ALCARAZ SI ALLENA CON LA MAGLIA DI LEBRON

