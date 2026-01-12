Australian Open, le foto dell'allenamento di Sinner e Alcaraz. Carlos alla… “LeBron”
In attesa di vederli nuovamente insieme mercoledì nell'esibizione 'Million Dollar 1 Point Slam' a Melbourne, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono scesi in campo con i rispettivi team per una sessione di allenamento in vista degli Australian Open, al via domenica 18 gennaio. Spicca il look NBA dello spagnolo, che ha deciso di indossare una canotta viola dei Lakers numero 23 di LeBron James
- Jannik Sinner è sceso in campo per una sessione di allenamento sotto gli occhi vigili di Darren Cahill
- L'azzurro, arrivato insieme ad Alcaraz dopo aver giocato l'esibizione sabato a Seul, sarà in campo sia mercoledì per il 'Million Dollar 1 Point Slam a Melbourne Park' che venerdì in un match 'amichevole' contro Auger-Aliassime
- Carlitos è sceso in campo indossando la maglia numero 23 dei Los Angeles Lakers di LeBron James
- Anche lo spagnolo sarà tra i protagonisti del 'Million Dollar 1 Point Slam', per poi giocare anche in un match di esibizione giovedì contro l'idolo di casa Alex De Minaur