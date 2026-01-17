Dopo l'allenamento con Ruud, Roger Federer è stato il protagonista nella cerimonia inaugurale degli Australian Open. Roger è tornato in campo in un match di esibizione insieme ad altri tre ex numeri 1 al mondo: Andre Agassi e le leggende australiane Pat Rafter e Lleyton Hewitt. A vincere sono stati Federer, Agassi e Ashleigh Barty (che si sono alternati al fianco dello svizzero) con il punteggio di 2-4, 4-2, 4-2. Di seguito le foto più belle dell'evento di Melbourne

