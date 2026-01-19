Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Australian Open, Stakusic si ritira per crampi ed esce dal campo in sedia a rotelle. FOTO

aus open fotogallery
5 foto

Dopo Auger-Aliassime, a Melbourne arriva un altro ritiro per crampi. È quello di Marina Stakusic, n. 127 al mondo, costretta ad abbandonare il match contro Priscilla Hon. La canadese, reduce dalle qualificazioni, si è accasciata a terra una prima volta sul 3-3 del terzo set. Tornata in campo dopo un trattamento medico, Stakusic si è fermata di nuovo sul 3-5 ed uscita dal campo in lacrime (dopo l'aiuto dell'avversaria) su una sedia a rotelle

AUGER-ALIASSIME SI RITIRA PER CRAMPI

ALTRE FOTOGALLERY

Sinner, debutto con Gaston martedì alle 9

aus open

Jannik Sinner debutterà agli Australian Open martedì alle 9, sulla Rod Laver Arena, contro il...

12 foto

Federer in campo alla cerimonia inaugurale. FOTO

aus open

Dopo l'allenamento con Ruud, Roger Federer è stato il protagonista nella cerimonia inaugurale...

11 foto

Il ranking Wta aggiornato: balzo di Cocciaretto

Tennis

Con la vittoria del Wta 250 di Hobart, balzo in classifica di Elisabetta Cocciaretto che guadagna...

11 foto

Quando potrà tornare n. 1 Sinner: gli scenari

ranking atp

Agli Australian Open, al via questa domenica, ripartirà la sfida per il numero 1 al mondo tra...

32 foto

Il ritorno del Re: Federer show a Melbourne!

FOTO E VIDEO

Roger Federer è tornato in uno dei suoi giardini di casa, la Rod Laver Arena, per un allenamento...

10 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Auger Aliassime si ritira contro Borges per crampi

    aus open

    Arriva la prima sorpresa a Melbourne Park con il ritiro di Felix Auger-Aliassime. Il canadese, n....

    Arnaldi ko con Rublev: il russo vince in 3 set

    aus open

    Non al meglio della forma fisica, Arnaldi perde in tre set contro un ottimo Rublev: finisce 6-4,...

    Dentro lo spogliatoio a Melbourne con Sinner

    AUS OPEN

    Intervistato sul canale YouTube dell'Australian Open, il campione azzurro ha regalato un tour...