Dopo Auger-Aliassime, a Melbourne arriva un altro ritiro per crampi. È quello di Marina Stakusic, n. 127 al mondo, costretta ad abbandonare il match contro Priscilla Hon. La canadese, reduce dalle qualificazioni, si è accasciata a terra una prima volta sul 3-3 del terzo set. Tornata in campo dopo un trattamento medico, Stakusic si è fermata di nuovo sul 3-5 ed uscita dal campo in lacrime (dopo l'aiuto dell'avversaria) su una sedia a rotelle

AUGER-ALIASSIME SI RITIRA PER CRAMPI