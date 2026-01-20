Joao Fonseca esce di scena agli Australian Open. Tra i giocatori più attesi a Melbourne Park e inserito nell'ottavo di tabellone di Sinner, il brasiliano ha perso in quattro set (6-4, 2-6, 6-1, 6-2) contro lo statunitense Eliot Spizzirri, all'esordio agli Australian Open e alla prima vittoria in carriera contro un top 40. Fonseca, che aveva saltato Brisbane e Adelaide per i problemi alla schiena, è apparso in difficoltà sul punto di vista fisico. Una condizione non ideale per il n. 32 al mondo che nel corso del match ha chiesto anche l'intervento del fisioterapista e negli ultimi due set ha vinto solo tre game. Buona la prima, invece, per Ben Shelton che ha superato il difficile esordio contro Ugo Humbert, battuto 6-3, 7-6, 7-6 in 2 ore e 40 minuti. Vittoria al quinto set, infine, per Karen Khachanov che ha avuto la meglio sullo statunitense Michelsen dopo 4 ore di gioco.

