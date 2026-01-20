Australian Open, i risultati di oggi: fuori Fonseca, ok Shelton e Khachanovaus open
Fonseca saluta Melbourne al primo turno, battuto dal debuttante Spizzirri in quattro set. Un risultato che impatta nella zona di tabellone di Sinner. Shelton supera Humbert in tre set, Khachanov piega Michelsen al quinto set. Nel torneo femminile partono bene Keys e Rybakina
Joao Fonseca esce di scena agli Australian Open. Tra i giocatori più attesi a Melbourne Park e inserito nell'ottavo di tabellone di Sinner, il brasiliano ha perso in quattro set (6-4, 2-6, 6-1, 6-2) contro lo statunitense Eliot Spizzirri, all'esordio agli Australian Open e alla prima vittoria in carriera contro un top 40. Fonseca, che aveva saltato Brisbane e Adelaide per i problemi alla schiena, è apparso in difficoltà sul punto di vista fisico. Una condizione non ideale per il n. 32 al mondo che nel corso del match ha chiesto anche l'intervento del fisioterapista e negli ultimi due set ha vinto solo tre game. Buona la prima, invece, per Ben Shelton che ha superato il difficile esordio contro Ugo Humbert, battuto 6-3, 7-6, 7-6 in 2 ore e 40 minuti. Vittoria al quinto set, infine, per Karen Khachanov che ha avuto la meglio sullo statunitense Michelsen dopo 4 ore di gioco.
Leggi anche
Musetti al 2° turno: ritiro Collignon nel 4° set
Australian Open, i principali risultati di martedì
UOMINI
- [8] Shelton (Usa) - Humbert (Fra) 6-3, 7-6, 7-6
- [15] Khachanov - Michelsen (Usa) 4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3
- [28] Fonseca (Bra) - Spizzirri (Usa) 4-6, 6-2, 1-6, 2-6
- Mochizuki (Jpn) vs [31] Tsitsipas (Gre)
- Royer (Fra) vs [9] Fritz (Usa)
DONNE
- Oliynykova (Ukr) - [9] Keys (Usa) 6-7, 1-6
- [5] Rybakina (Kaz) - Juvan (Slo) 6-4, 6-3
- Boulter (Gbr) vs [10] Bencic (Sui)
- [16] Osaka (Jpn) vs Ruzic (Cro)