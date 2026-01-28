Lorenzo Musetti non si dà pace dopo il ritiro con Djokovic a Melbourne mentre era avanti due set a zero: "Stavo giocando il miglior tennis della mia vita, non capisco tutti questi infortuni. Faremo degli esami e vedremo. Ho sentito male nella zona dell'adduttore, il dolore cresceva e non potevo muoveri. Così è davvero doloroso" SINNER-SHELTON LIVE - ARRIVA CIRCOLETTO ROSSO, LA NEWSLETTER DI TENNIS DI SKY SPORT INSIDER!

Lorenzo Musetti ha parlato al microfono di Sky Sport dopo il ritiro con Djokovic a Melbourne mentre era avanti due set a zero. "Prevale la frustrazione per avere avuto una chance di battere Nole, fermarmi nel mio miglir momento mi fa tanta rabbia. Cercherò di capire l'entità e il tempo per il recupero da questo infortunio e valuteremo il da farsi. La tensione fa parte dello sport, lo eravamo entrambi a inizio partita. Non so se dipende anche dalla mente, è difficile da valutare. Quando rientriamo faremo gli esami per capire le tempistiche".

"Giocato una delle partite migliori, questo mi fa inc..." "Oggi ho giocato una delle migliori partite della mia vita, per importanza e per pesantezza di palla, mettendo in difficoltà il giocatore che più ha vinto nella storia del tennis. Questa è la cosa che più mi fa inca..., non capisco il motivo di questi infortuni". E' un Lorenzo Musetti pieno di rimpianti quello che si presenta in conferenza stampa a Melbourne, dopo il ritiro ai quarti degli Aus Open con due set di vantaggio su Djokovic. "All'inizio del secondo set ho sentito male alla gamba destra - ha aggiunto - Non avrei mai immaginato di poter giocare così e dover lasciare il campo infortunato, ed è doloroso".

Problema all'adduttore della coscia destra: "Il dolore cresceva" Secondo le prime indicazioni, Musetti ha risentito di un problema all'adduttore della coscia destra. Nella ricostruzione del problema fisico che lo ha costretto al ritiro quando era avanti di due set a zero su Djokovic, nei quarti degli Australian Open, il tennista azzurro ha raccontato la sequenza del dolore: "Sono arrivato a prendere una smorzata e, quando sono tornato a rispondere, ho sentito qualcosa nella parte alta della gamba. Nel terzo game del secondo set ho detto al team che mi ero fatto male e mi hanno detto di stringere i denti. Ho continuato a giocare perché per il resto mi sentivo molto bene, ho continuato, ho giocato, ma il problema non andava via. Quando, dopo il medical time out, sono tornato in campo ho sentito il dolore crescere".