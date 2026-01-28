Musetti, ritiro dall'Australian Open contro Djokovic: la ricostruzione
Lorenzo Musetti è costretto al ritiro nel 3° set del quarto di finale con Novak Djokovic a causa di un problema muscolare alla gamba destra. Il toscano aveva fin lì dominato il dieci volte vincitore a Melbourne, avendo vinto i primi due parziali per 6-4, 6-3. Ecco la ricostruzione di quanto accaduto sulla Rod Laver Arena e le parole dei protagonisti
- Lorenzo parte male, subisce subito il break e va sotto 0-2. Poi però scioglie il braccio e complice un Djokovic non certo nella miglior giornata, non solo recupera lo svantaggio ma piazza il break decisivo che lo porta avanti meritatamente un set a zero (6-4)
- Musetti alterna una difesa di ferro a magie da highlights, Djokovic continua a sbagliare. Nole recupera un break, ma sul secondo allungo di Lorenzo non può nulla. Dopo circa due ore di gioco, il toscano è a un solo set dalla sua prima semifinale a Melbourne
- Nole è poco incisivo con il servizio, sembra lontano dalla miglior condizione nonostante abbia usufruito in pratica di un bye agli ottavi con il ritiro di Mensik. Saranno 32 gli errori non forzati a fine partita, per un Djokovic irriconoscibile
- Archiviato il 2° parziale, Djokovic chiede l'intervento del fisioterapista che lavora sul piede destro, fasciato a causa di molteplici vesciche. Nole sembra dolorante nel momento della medicazione, ma riprende regolarmente la via del campo
- Lorenzo ha un passaggio a vuoto piuttosto raro nel 4° game del terzo set, quando perde a zero il servizio. Al cambio campo chiede, visibilmente preoccupato, il medical time out. Il fisio massaggia la coscia destra nella zona interna verso l'inguine. La faccia di Musetti non prelude nulla di buono...
- Mentre Musetti viene trattato, Djokovic ne approfitta per un po' di stretching pregustando un match che potrebbe allungarsi. Finora Nole aveva rimontato da 0-2 negli Slam in otto occasioni
- Musetti gioca visibilmente menomato il 4° game, in cui strappa anche due punti al servizio a Djokovic. Ma fatica a muoversi, la gamba sembra davvero fare male
- Nel 5° game, sul proprio servizio, va sotto 15-40 e quando si rende conto di non riuscire più a muoversi, va a rete a stringere la mano all'avversario
- Musetti lascia affranto la Rod Laver Arena, che gli riserva un lunghissimo applauso di incoraggiamento.
- Davvero sfortunato Lorenzo, costretto al forfait quando era avanti due set a zero e con la semifinale a un passo
- Musetti manca anche il sorpasso nel ranking a Djokovic e Zverev: resta n°5 del mondo
- "Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore e' stato Musetti: ma e' stato davvero sfortunato. Gli auguro di guarire presto. Nei primi due set non sentivo la palla, avevo qualche vescica - ha detto il serbo, nell'intervista dal campo - ma niente di particolare. Semplicemente era lui ad essere piu' forte. Sono stato fortunato: ringrazio Dio per l'opportunita' che mi ha dato di giocare un'altra semifinale, vorra' dire che stanotte preghero' un altro po'..."
- "Ho sentito qualcosa di strano nel 2° set nella gamba destra, nella parte alta, ho provato a continuare a giocare ma sentivo che il problema era piuttosto serio. Nemmeno dopo il medical time-out la cosa si è risolta. E' molto dura avere questo infortunio ora. Non sono un dottore, ma penso possa essere un problema all'adduttore o all'ileo psoas. Oggi ho messo in difficoltà Nole, questo me lo porto a casa ma mi fa inc... Non capisco questo infortunio, non so da dove arrivi"
- Il guaio muscolare che ha fermato Musetti è da valutare nelle prossime ore. Il suo calendario prevedeva lo swing sulla terra sudamericana a Buenos Aires e Rio a febbraio, oltre ad Acapulco. Dal 4 marzo invece appuntamento con Indian Wells, primo Masters della stagione