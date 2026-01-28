Lorenzo Musetti è costretto al ritiro nel 3° set del quarto di finale con Novak Djokovic a causa di un problema muscolare alla gamba destra. Il toscano aveva fin lì dominato il dieci volte vincitore a Melbourne, avendo vinto i primi due parziali per 6-4, 6-3. Ecco la ricostruzione di quanto accaduto sulla Rod Laver Arena e le parole dei protagonisti

MUSETTI, RITIRO CON DJOKOVIC - SINNER-SHELTON LIVE