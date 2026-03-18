Si aggiunge un nuovo tatuaggio alla "collezione" di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, infatti, ha mantenuto la promessa e si è tatuato un piccolo canguro sul polpaccio sinistro dedicato al trionfo degli Australian Open. Questo si aggiunge ai tatuaggi dedicati agli altri Slam vinti dal murciano, diventato il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam
- "Se vinco gli Australian Open mi tatuo un canguro". Era questa la promessa fatta da Carlos Alcaraz a gennaio 2025, in caso di trionfo agli Australian Open. Un obiettivo centrato un anno più tardi e la promessa è stata mantenuta
- Durante i primi allenamenti a Miami, infatti, è sputato sul polpaccio sinistro il nuovo tatuaggio del tennista murciano
- Dal calzettone si vede parte del tatuaggio: al centro c'è un piccolo canguro che tiene in mano la Norman Brookes Challenge Cup (il trofeo consegnato ai vincitori del singolare maschile degli Australian Open), disegnato all'interno dei "confini" australiani
- Un'opera che "completa" anche il Career Grand Slam dei tatuaggi di Alcaraz che aveva dedicato un tatuaggio per ogni primo trionfo nei major
- Il primo tatuaggio della "serie" di Alcaraz risale al primo Slam vinto: gli US Open 2022. Alcaraz decise di incidere sulla sua pelle la data della finale vinta contro Casper Ruud, l'11 settembre 2022
- Dopo la vittoria nel 2025, Alcaraz ha aggiunto un disegno con la Statua della Libertà e il ponte di Brooklyn
- 2023 e 2024, la doppietta di Carlos Alcaraz a Wimbledon. Per celebrare i Championships, il murciano si è tatuato uno dei simboli del torneo: una fragola, dessert tradizionale e iconico all'All England Club
- C'è, infine, la dedica per Parigi. Due volte campione sulla terra rossa francese, Alcaraz si era tatuato la Tour Eiffel per celebrare il successo al Roland Garros 2024