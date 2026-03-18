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Alcaraz mantiene la promessa: ecco il tatuaggio dopo gli Australian Open

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Si aggiunge un nuovo tatuaggio alla "collezione" di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, infatti, ha mantenuto la promessa e si è tatuato un piccolo canguro sul polpaccio sinistro dedicato al trionfo degli Australian Open. Questo si aggiunge ai tatuaggi dedicati agli altri Slam vinti dal murciano, diventato il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam

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