Settecentoventi giorni dopo l'ultima volta, Jannik Sinner torna in campo al Miami Open . Reduce dal titolo a Indian Wells, il n. 2 al mondo debutterà in Florida contro il b osniaco Damir Dzumhur , n. 76 della classifica mondiale. Il match è in programma sabato (con orario da definire), da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Sinner e la caccia al Sunshine Double

Dal match con Dzumhur inizierà per Sinner la caccia al Sunshine Double, la vittoria nella stessa stagione di Indian Wells e Miami. Jannik ha un feeling speciale con il torneo della Florida: qui ha giocato la prima finale Masters 1000 in carriera (persa nel 2021 contro Hubert Hurkacz), poi ha trionfato nel 2024, alla terza finale disputata all'Hard Rock Stadium. Il bilancio in carriera per Sinner a Miami è di 19 vittorie e 3 sconfitte.