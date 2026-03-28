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Sinner-Lehecka all'Atp Miami, dove vedere in tv e streaming

atp miami

Seconda finale del 2026 per Jannik Sinner che affronta al Miami Open il ceco Jiri Lehecka (numero 22 del mondo). Il match si giocherà questa domenica alle ore 21 e sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER-ZVEREV: GLI HIGHLIGHTS

È Jiri Lehecka l'ultimo ostacolo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami. Il numero due al mondo, dopo la vittoria contro Zverev in semifinale, se la vedrà contro il tennista ceco (numero 22 del ranking Atp) per il titolo. Jannik, che giocherà la 35^ finale a livello Atp, punta a conquistare il Sunshine Double (l'ultimo tennista a riuscirci è stato Federer nel 2017), mentre Lehecka viene da un percorso finora netto, avendo raggiunto la finale del '1000' senza aver mai perso il servizio. La finale è in programma questa domenica alle ore 21 e sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul liveblog di skysport.it cronaca e aggiornamenti per non perdersi sulla della finale in programma in Florida.

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I precedenti

Quello di Miami sarà il quarto incontro Tra Sinner e Lehecka, con i precedenti che vedono avanti Jannik con tre vittorie a zero. L'ultimo match giocato tra i due è stato al Roland Garros nella passata stagione, vinto da Sinner per 6-0, 6-1, 6-2.

  • 2025 - Roland Garros (R32): Sinner b. Lehecka 6-0, 6-1, 6-2
  • 2024 - Pechino (QF): Sinner b. Lehecka 6-2, 7-6
  • 2024 - Indian Wells (QF): Sinner b. Lehecka 6-3, 6-3

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