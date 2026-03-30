Sinner vince l'Open Miami e realizza il Sunshine Double: tutti i suoi numeri mostruosi
Con la vittoria a Miami e il Sunshine Double completato, Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis. Di seguito tutti i record realizzati dal numero due al mondo dopo la vittoria contro Lehecka al Miami Open (dati Opta)
- Partiamo subito da quello che è forse il dato più clamoroso: dalla sua inaugurazione nel 1985, Jannik Sinner è diventato il primo giocatore, uomo o donna, a realizzare il Sunshine Double senza perdere un set.
- Jannik è salito a quota diciassette vittorie consecutive in due set in un Masters 1000: nessuno come lui.
- 1. Sinner: 17 vittorie consecutive
- 2. Djokovic: 11 vittorie consecutive
- 3. Alcaraz: 10 vittorie consecutive
- 4. Costa: 9 vittorie consecutive
- 4. Murray: 9 vittorie consecutive
- 4. Nadal: 9 vittorie consecutive
- Sempre parlando di set, la vittoria su Jiri Lehecka è stata la sedicesima consecutiva in due parziali al Sunshine Double: si tratta della striscia più lunga di sempre.
- 1. Sinner: 16 vittorie consecutive al Sunshine Double
- 2. Djokovic: 12 vittorie consecutive al Sunshine Double
- 2. Alcaraz: 12 vittorie consecutive al Sunshine Double
- 4. Djokovic: 11 vittorie consecutive al Sunshine Double
- 5. Federer: 8 vittorie consecutive al Sunshine Double
- 5. Nadal: 8 set consecutivi vinti al Sunshine Double
- Sinner è diventato l'ottavo giocatore a realizzare il Sunshine Double in un anno solare e il primo a riuscirci dopo Roger Federer nel 2017.
- Jannik detiene inoltre la migliore percentuale di vittorie combinate nel singolare maschile tra Indian Wells e Miami con minimo 20 partite giocate. Per Sinner 87,5% di vittorie, con 42 successi e 6 sconfitte.
- Sinner: 87.5% di vittorie al Sushine Double
- Lendl: 85.7 % di vittorie al Sunshine Double
- Djokovic: 83.6% di vittorie al Sunshine Double
- Mecir: 82.1% di vittorie al Sunshine Double
- Federer: 81.9% di vittorie al Sunshine Double
- Dall'introduzione del formato nel 1990, Jannik è ora solo il terzo giocatore ad aver vinto tre o più Masters 1000 consecutivi, dopo Rafael Nadal e Novak Djokovic.