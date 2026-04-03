Esordio a Pasqua per Jannik Sinner e Zizou Bergs nel doppio di Monte-Carlo. Il numero 2 al mondo e il belga se la vedranno alle ore 11 contro Machac e Ruud. Nella parte opposta di tabellone ci sono due coppie azzurre: Berrettini e Vavassori (che hanno avuto una wild card) affronteranno De Minaur e Norrie, mentre Cobolli e Darderi dovranno vedersela con Goransson e King. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 5 al 12 aprile
- GRANOLLERS/ZEBALLOS [1] bye
- MELO/ZVEREV vs JOHNSON/ZIELINSKI
- Domenica 5 aprile come 2° match dalle 14 sul Court des Princes
- SINNER/BERGS vs MACHAC/RUUD
- Domenica 5 aprile alle ore 11 su Sky Sport e NOW sul Court Rainier III
- P. TSITSIPAS/S. TSITSIPAS [WC] vs ANDREOZZI/GUINARD [8]
- HARRISON/SKUPSKY [4] bye
- LEHECKA/MENSIK vs KHACHANOV/RUBLEV
- Domenica 5 aprile non prima delle 14 sul Court EA de Massy
- CERUNDOLO/ETCHEVERRY vs BHAMBRI/VENUS [PR]
- RINDERKNECH/VACHEROT vs AREVALO/PAVIC [5]
- Domenica 5 aprile come 2° match dalle 14 sul Court EA de Massy
- CABRAL/SALISBURY [7] vs NYS/ROGER-VASSELIN
- ARNEODO/HERBERT [WC] vs GONZALEZ/MOLTENI
- DE MINAUR/NORRIE vs BERRETTINI/VAVASSORI [WC]
- bye HELIOVAARA/PATTEN [3]
- KRAWIETZ/PUETZ [6] vs CASH/TRACY
- COBOLLI/DARDERI vs GORANSSON/KING
- DOUMBIA/REBOUL vs ERLER/MIEDLER
- CASH/GLASSPOOL [2] bye
- Ottavi: P. Tsitsipas/S. Tsitsipas o Andreozzi/Guinard [8]
- Quarti: Granollers/Zeballos [1] o Melo/Zverev
- Semifinale: Harrison/Skupski [4] o Arevalo/Pavic [5]
- Finale: Cabral/Salisbury [7] o Heliovaara/Patten [3] o Krawietz/Puetz [6] o Cash/Glasspool [2] o Berrettini/Vavassori o Cobolli/Darderi
