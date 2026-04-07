Alcaraz batte Baez in due set: è agli ottavi

Carlos Alcaraz batte l'argentino Sebastian Baez con il punteggio di 6-1, 6-3 ed è agli ottavi di finale nel Principato (dove lo spagnolo è campione in carica). Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Inizio perfetto di Carlos Alcaraz sulla terra rossa. Il numero 1 al mondo, campione in carica a Monte-Carlo, ha sconfitto l'argentino Sebastian Baez con il punteggio di 6-1, 6-3 in un'ora e dieci minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte di Carlitos, che ha dominato il primo set chiudendo con un netto 6-1 in 27 minuti senza concedere nulla al suo avversario. Nel secondo parziale, Alcaraz era salito avanti 3-0, ma ha perso la battuta per la prima volta del match nel settimo game. Sul 4-3, il numero 1 del ranking ha conquistato il break decisivo per andare a servire per chiudere i conti. Per Alcaraz si tratta della 14^ vittoria consecutiva sulla terra rossa, la 6^ per la precisione in quel del Principato. Affronterà agli ottavi di finale il vincente del match tra Etcheverry e Atmane.