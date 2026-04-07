Alcaraz batte Baez in due set: è agli ottavi

Atp Monte-Carlo, i risultati di oggi: Alcaraz agli ottaviatp monte-carlo
Carlos Alcaraz batte l'argentino Sebastian Baez con il punteggio di 6-1, 6-3 ed è agli ottavi di finale nel Principato (dove lo spagnolo è campione in carica). Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Inizio perfetto di Carlos Alcaraz sulla terra rossa. Il numero 1 al mondo, campione in carica a Monte-Carlo, ha sconfitto l'argentino Sebastian Baez con il punteggio di 6-1, 6-3 in un'ora e dieci minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte di Carlitos, che ha dominato il primo set chiudendo con un netto 6-1 in 27 minuti senza concedere nulla al suo avversario. Nel secondo parziale, Alcaraz era salito avanti 3-0, ma ha perso la battuta per la prima volta del match nel settimo game. Sul 4-3, il numero 1 del ranking ha conquistato il break decisivo per andare a servire per chiudere i conti. Per Alcaraz si tratta della 14^ vittoria consecutiva sulla terra rossa, la 6^ per la precisione in quel del Principato. Affronterà agli ottavi di finale il vincente del match tra Etcheverry e Atmane.
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- [LL] Bautista Agut (Esp) vs [WC] BERRETTINI (Ita) 0-4 rit.
- Humbert (Fra) vs [2] SINNER (Ita) 3-6, 0-6
- [1] Alcaraz (Esp) vs Baez (Arg) 6-1, 6-3
- Etcheverry (Arg) vs Dimitrov (Bul) 6-4, 2-6, 6-3
- [PR] Hurkacz (Pol) vs [15] DARDERI 7-6, 5-7, 6-1