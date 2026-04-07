Alcaraz batte Baez in due set: è agli ottavi

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atp Monte-Carlo, i risultati di oggi: Alcaraz agli ottavi

atp monte-carlo

Carlos Alcaraz batte l'argentino Sebastian Baez con il punteggio di 6-1, 6-3 ed è agli ottavi di finale nel Principato (dove lo spagnolo è campione in carica). Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-HUMBERT, CRONACA E HIGHLIGHTS

Inizio perfetto di Carlos Alcaraz sulla terra rossa. Il numero 1 al mondo, campione in carica a Monte-Carlo, ha sconfitto l'argentino Sebastian Baez con il punteggio di 6-1, 6-3 in un'ora e dieci minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte di Carlitos, che ha dominato il primo set chiudendo con un netto 6-1 in 27 minuti senza concedere nulla al suo avversario. Nel secondo parziale, Alcaraz era salito avanti 3-0, ma ha perso la battuta per la prima volta del match nel settimo game. Sul 4-3, il numero 1 del ranking ha conquistato il break decisivo per andare a servire per chiudere i conti. Per Alcaraz si tratta della 14^ vittoria consecutiva sulla terra rossa, la 6^ per la precisione in quel del Principato. Affronterà agli ottavi di finale il vincente del match tra Etcheverry e Atmane.

Leggi anche

Corsa al n°1: la situazione a Monte-Carlo

Atp Monte-Carlo, i principali risultati di martedì 7 aprile

  • [LL] Bautista Agut (Esp) vs [WC] BERRETTINI (Ita) 0-4 rit.
  • Humbert (Fra) vs [2] SINNER (Ita) 3-6, 0-6
  • [1] Alcaraz (Esp) vs Baez (Arg) 6-1, 6-3
  • Etcheverry (Arg) vs Dimitrov (Bul) 6-4, 2-6, 6-3
  • [PR] Hurkacz (Pol) vs [15] DARDERI 7-6, 5-7, 6-1

Leggi anche

Berrettini al 2° turno, Darderi ko con Hurkacz

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Alcaraz, realista e amaro: "Sinner tornerà n.1"

VIDEO

"Perderò il primo posto nella classifica mondiale". Carlos Alcaraz commenta con amarezza la...

Alcaraz batte Baez in due set: è agli ottavi

atp monte-carlo

Carlos Alcaraz batte l'argentino Sebastian Baez con il punteggio di 6-1, 6-3 ed è agli ottavi di...

Berrettini al 2° turno, Darderi ko con Hurkacz

atp monte-carlo

Berrettini avanza a Monte-Carlo a seguito del ritiro di Bautista Agut nel primo set sul punteggio...

Sinner parte forte: Humbert battuto 6-3, 6-0

atp monte-carlo

Debutto stagionale sulla terra rossa praticamente perfetto per Jannik Sinner, che conquista gli...

Il programma del super martedì di tennis su Sky

atp monte-carlo

Martedì super a Monte-Carlo: Berrettini apre il programma sul Centrale alle 11 affrontando...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS