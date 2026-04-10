C'è Italia-Giappone: le qualificazioni di BJK Cup

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Italia-Giappone in Billie Jean King Cup, il calendario e gli incontri di qualificazione

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Weekend dedicato alle qualificazioni della Billie Jean King Cup: sono in palio sette posti per le Finals, già assicurate alla Cina in qualità di Paese ospitante, in programma a settembre a Shenzhen. I riflettori sono puntati su Velletri, dove l’Italia guidata da Tathiana Garbin - campionesse delle ultime due edizioni - affronta il Giappone. Di seguito il calendario completo

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