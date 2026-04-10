C'è Italia-Giappone: le qualificazioni di BJK Cup

Italia-Giappone in Billie Jean King Cup, il calendario e gli incontri di qualificazione
Weekend dedicato alle qualificazioni della Billie Jean King Cup: sono in palio sette posti per le Finals, già assicurate alla Cina in qualità di Paese ospitante, in programma a settembre a Shenzhen. I riflettori sono puntati su Velletri, dove l’Italia guidata da Tathiana Garbin - campionesse delle ultime due edizioni - affronta il Giappone. Di seguito il calendario completo
- Parte da Velletri la difesa del titolo dell'Italia in Billie Jean King Cup. Le azzurre di Tathiana Garbin, campionesse nelle ultime due edizioni, saranno impegnate venerdì e sabato nelle qualificazioni a Velletri, sulla terra rossa del Colle degli Dei, contro il Giappone. In palio c'è un posto nelle Finals in programma a Shenzhen, in Cina, a settembre
- Sarà il remake del quarto di finale 2024 a Malaga, vinto dalle azzurre nella prima tappa della cavalcata trionfale delle ultime due stagioni
- PAOLINI Jasmine (n. 8 Wta)
- COCCIARETTO Elisabetta (n. 42 Wta)
- STEFANINI Lucrezia (n. 147 Wta)
- BRONZETTI Lucia (n. 163 Wta)
- ERRANI Sara (n. 3 Wta doppio)
- UCHIJIMA Moyuka (n. 84 Wta)
- SAKATSUME Himeno (n. 133 Wta)
- HIBINO Nao (n. 172 Wta)
- HOZUMI Eri (n. 33 Wta doppio)
- AOYAMA Shuko (n. 50 Wta doppio)
- Date: Venerdì 10 e sabato 11 aprile
- Luogo: Velletri (Italia)
- Superficie: Terra rossa
- Date: Venerdì 10 e sabato 11 aprile
- Luogo: Melbourne (Australia)
- Superficie: Cemento indoor
- Date: Venerdì 10 e sabato 11 aprile
- Luogo: Astana (Kazakistan)
- Superficie: Terra rossa indoor
- Data: Venerdì 10 e sabato 11 aprile
- Luogo: Portoroz (Slovenia)
- Superficie: Terra rossa
- Date: Venerdì 10 e sabato 11 aprile
- Luogo: Biel (Svizzera)
- Superficie: Cemento indoor
- Date: Venerdì 10 e sabato 11 aprile
- Luogo: Ostenda (Belgio)
- Superficie: terra rossa indoor
- Date: Venerdì 10 e sabato 11 aprile
- Luogo: Gilwice (Polonia)
- Superficie: terra rossa indoor