Roland Garros, Sinner eliminato e Alcaraz infortunato: chi va in finale a Parigi?
Alcaraz infortunato e fuori dai giochi prima del via, Sinner eliminato al 2° turno: il Roland Garros cerca un padrone dopo l'uscita di scena del n.1 del mondo per mano di JM Cerundolo. Nella parte alta del tabellone è caccia aperta a un risultato storico, con tanti outsider, un solo giocatore con esperienza in finali Slam e tre italiani. Ecco chi può arrivare in finale... e perché no, vincere, questi 'pazzi' Open di Francia
- L'assenza di Alcaraz per infortunio e l'eliminazione di Sinner al 2° turno hanno aperto la caccia grossa per un posto in finale al Roland Garros
- La parte alta del tabellone, quella che vedeva Jannik nettamente favorito, è ora 'selvaggia', con tanti outsiders, pochissime teste di serie e... tre italiani!
- Ecco chi sono i 16 che si giocheranno da qui in avanti un posto in finale al Roland Garros
- Ranking Atp: 56
- Miglior risultato Slam: 3° turno Roland Garros 2026
- Ranking Atp: 69
- Miglior risultato Slam: 3° turno Roland Garros 2026
- Ranking Atp: 105
- Miglior risultato Slam: Finale Wimbledon 2021
- Ranking Atp: 102
- Miglior risultato Slam: 3° turno Roland Garros 2026, Wimbledon e US Open 2024
- Ranking Atp: 22
- Miglior risultato Slam: Semifinale US Open 2022 e 2024
- Ranking Atp: 115
- Miglior risultato Slam: 3° turno Roland Garros 2026
- Ranking Atp: 104
- Miglior risultato Slam: Ottavi di finale US Open 2023 e Roland Garros 2024
- Ranking Atp: 62
- Miglior risultato Slam: 3° turno Roland Garros 2026 e US Open 2025
- Ranking Atp: 6
- Miglior risultato Slam: Semifinale US Open 2021 e 2025
- Ranking Atp: 35
- Miglior risultato Slam: Ottavi di finale Wimbledon 2022
- Ranking Atp: 318
- Miglior risultato Slam: 3° turno Roland Garros 2026
- Ranking Atp: 36
- Miglior risultato Slam: 3° turno Roland Garros 2026 e Wimbledon 2024
- Ranking Atp: 14
- Miglior risultato Slam: Quarti di finale Wimbledon 2025
- Ranking Atp: 18
- Miglior risultato Slam: Quarti di finale Australian Open 2026
- Ranking Atp: 26
- Miglior risultato Slam: Ottavi di finale Roland Garros 2023 e 2024, Australian Open 2026
- Ranking Atp: 85
- Miglior risultato Slam: 3° turno Roland Garros 2026
- Nella parte bassa presiedono il tabellone Zverev (2^ testa di serie) e Djokovic (3^)
- Nole è l'unico campione Slam rimasto in tabellone: il suo obiettivo è conquistare il 25° titolo Major della carriera
- E allora caccia alla finale e al titolo dell'Open di Francia: senza Sinner e Alcaraz, chi sarà il nuovo campione del Roland Garros?