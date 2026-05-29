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Roland Garros, Sinner eliminato e Alcaraz infortunato: chi va in finale a Parigi?

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Alcaraz infortunato e fuori dai giochi prima del via, Sinner eliminato al 2° turno: il Roland Garros cerca un padrone dopo l'uscita di scena del n.1 del mondo per mano di JM Cerundolo. Nella parte alta del tabellone è caccia aperta a un risultato storico, con tanti outsider, un solo giocatore con esperienza in finali Slam e tre italiani. Ecco chi può arrivare in finale... e perché no, vincere, questi 'pazzi' Open di Francia

MALORE SINNER, LA RICOSTRUZIONE - IL COMMENTO DI BERTOLUCCI

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