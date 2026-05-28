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Sinner e i tennisti vittime del caldo al Roland Garros tra ritiri e malori

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Sinner non è stato l’unico a pagare le condizioni proibitive di Parigi, dove il caldo estremo e temperature costantemente oltre i 30 gradi stanno mettendo a dura prova i protagonisti del Roland Garros. Da Ruud a Mensik, passando per Diallo, sono diversi i giocatori che hanno accusato malori e colpi di calore. Sul tema è intervenuto anche Djokovic, che ha acceso il dibattito: "Se il caldo è estremo, bisognerebbe pensare di giocare alla sera"

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