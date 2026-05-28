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Sinner fuori al Roland Garros: l'eliminazione per il gran caldo di Parigi sui siti esteri

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La notizia dell'eliminazione al secondo turno di Jannik SInner al Roland Garros fa il giro sulle prime pagine dei siti all'estero. Un "Terremoto", scrive L'Équipe. "Notizia bomba: il caldo elimina Sinner", titolano in Spagna As e Marca. Qui tutte le reazioni sui siti esteri

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