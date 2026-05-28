Sinner fuori al Roland Garros: l'eliminazione per il gran caldo di Parigi sui siti esteri
La notizia dell'eliminazione al secondo turno di Jannik SInner al Roland Garros fa il giro sulle prime pagine dei siti all'estero. Un "Terremoto", scrive L'Équipe. "Notizia bomba: il caldo elimina Sinner", titolano in Spagna As e Marca. Qui tutte le reazioni sui siti esteri
- "Terremoto: Sinner eliminato".
- "Jannik Sinner, numero 1 al mondo e favorito per il titolo, eliminato al secondo turno".
- "Notizia bomba: il caldo elimina Sinner".
- "Notizia bomba a Parigi: Sinner eliminato".
- "Notizia bomba al Roland Garros: Sinner eliminato".
- "Sinner crolla di nuovo e il Roland Garros perde il suo favorito"
- "Jannik Sinner appassisce al caldo del Roland Garros, riaprendo completamente il tabellone maschile".
- "Sinner crolla ed esce dal Roland Garros dopo aver ceduto a un caldo da 33°C contro Cerundolo".
- "Terremoto nel tennis: Sinner limitato dai problemi fisici esce al secondo turno".
- "Sinner eliminato a sorpresa dal Roland Garros dopo aver faticato con il caldo".
- "Juan Manuel Cerundolo ha approfittato del crollo fisico di Sinner e ha eliminato il numero 1 al mondo dal Roland Garros".