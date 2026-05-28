Sinner, malessere al Roland Garros: cos'è successo oggi con Cerundolo e come sta
Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros in una partita segnata da un malessere per via del caldo. "Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare", ha detto durante il terzo set in un colloquio col fisioterapista dopo aver perso tre game consecutivi in un match che stava per vincere agilmente. L'azzurro è tornato negli spogliatoi e, dopo qualche minuto di pausa, è rientrato in campo ma chiaramente debilitato, perdendo 18 degli ultimi 20 game
- Sul 5-2 nel 3° set , Sinner va a servire per il match e subisce il break. Sembra soltanto un passaggio a vuoto, ma in realtà è il primo campanello d'allarme
- Al successivo cambio di campo, sul 5-4, Jannik inizia a fare stretching e massaggiare le cosce.
- Nel decimo game non si muove e si ferma letteralmente sullo 0-40, chiedendo al giudice di sedia l'intervento del fisioterapista
- "Non sto bene, ho bisogno di vomitare" le sue parole. Esce così dal campo accompagnato dal fisioterapista
- Al rientro la situazione non migliora e perde il 3° set per 7-5 (perdendo gli ultimi sei giochi del parziale) e il 4° set per 6-1
- Durante la pausa tra il quarto e quinto set, Sinner cerca ancora refrigerio per affrontare al meglio il quinto set. La situazione, però, non cambia...
- Il quinto set è ancora Cerundolo in controllo e ottiene subito due break che indirizzano il parziale
- La partita finisce dopo 3 ore e 19 minuti: Sinner esce di scena al secondo turno con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1
- Per la giornata di giovedì era stata diramata allerta arancione su Parigi per via del grande caldo, con una temperatura di 33-34 gradi (e percepita attorno ai 36 gradi)
- Il torneo è attualmente colpito da un'ondata di calore anomala con temperature fino a 14°C sopra la media stagionale.