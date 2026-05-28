Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros in una partita segnata da un malessere per via del caldo. "Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare", ha detto durante il terzo set in un colloquio col fisioterapista dopo aver perso tre game consecutivi in un match che stava per vincere agilmente. L'azzurro è tornato negli spogliatoi e, dopo qualche minuto di pausa, è rientrato in campo ma chiaramente debilitato, perdendo 18 degli ultimi 20 game

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