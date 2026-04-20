Le teste di serie del Madrid Open

Alla Caja Magica è in corso il sorteggio del Masters 1000 di Madrid. Jannik Sinner sarà n. 1 del seeding, alle sue spalle (senza Alcaraz) c'è Sascha Zverev. Oltre a Carlitos, tra i top 10 assenti anche Djokovic e Fritz. Al via ci sono otto azzurri: oltre Jannik, tra le teste di serie anche Musetti, Cobolli e Darderi. Di seguito il seeding completo e gli italiani al via. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 21 aprile al 3 maggio
- Testa di serie numero 1
- Testa di serie numero 2
- Testa di serie numero 3
- Testa di serie numero 4
- Testa di serie numero 5
- Testa di serie numero 6
- Testa di serie numero 7
- Testa di serie numero 8
- Testa di serie numero 9
- Testa di serie numero 10
- Testa di serie numero 11
- Testa di serie numero 12
- Testa di serie numero 13
- Testa di serie numero 14
- Testa di serie numero 15
- Testa di serie numero 16
- Testa di serie numero 17
- Testa di serie numero 18
- Testa di serie numero 19
- Testa di serie numero 20
- Testa di serie numero 21
- Testa di serie numero 22
- Testa di serie numero 23
- Testa di serie numero 24
- Testa di serie numero 25
- Testa di serie numero 26
- Testa di serie numero 27
- Testa di serie numero 28
- Testa di serie numero 29
- Testa di serie numero 30
- Testa di serie numero 31
- Testa di serie numero 32
- Lorenzo SONEGO
- Matteo BERRETTINI
- Mattia BELLUCCI
- Federico CINA' (wild card)