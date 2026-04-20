Le teste di serie del Madrid Open

Alla Caja Magica è in corso il sorteggio del Masters 1000 di Madrid. Jannik Sinner sarà n. 1 del seeding, alle sue spalle (senza Alcaraz) c'è Sascha Zverev. Oltre a Carlitos, tra i top 10 assenti anche Djokovic e Fritz. Al via ci sono otto azzurri: oltre Jannik, tra le teste di serie anche Musetti, Cobolli e Darderi. Di seguito il seeding completo e gli italiani al via. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 21 aprile al 3 maggio

IL TABELLONE DEL MADRID OPEN