Zverev soffre ma è al 3° turno. Avanti Ruud

Atp Madrid, i risultati di oggi: Zverev e Ruud al 3° turnomadrid open
Sascha Zverev soffre tre set ma riesce a piegare la resistenza di Mariano Navone, qualificandosi al 3° turno del Masters di Madrid. Avanza senza problemi il campione in carica Casper Ruud. Tra le donne da segnalare il ritiro di Iga Swiatek. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sascha Zverev al 3° turno del Masters di Madrid, ma che fatica. Il tedesco, reduce dalle due eliminazioni in semifinale a Monte-Carlo e Monaco di Baviera, soffre due ore e tre set per piegare la resistenza dell'argentino Mariano Navone. 6-1, 3-6, 6-3 i parziali per il due volte campione a Madrid. Nessun problema per Casper Ruud. Il campion in carica ha battuto in un'ora e cinque minuti di gioco lo spagnolo Munar con il punteggio di 6-0, 6-1. Tra le donne da segnalare il ritiro di Iga Swiatek, che ha abbandonato quando era sotto 0-3 nel 3° set contro la statunitense Li.
Approfondimento
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Madrid Open, i principali risultati di sabato
UOMINI
- [23] Mensik (Cze) - Damm 6-3, 6-4
- [16] F. Cerundolo (Arg) - Hanfmann 6-1, 7-5
- Munar (Esp) - [12] Ruud (Nor) 0-6, 1-6
- [2] Zverev (Ger) - Navone (Arg) 6-1, 3-6, 6-3
- [Q] Gaubas (Ltu) - [3] Auger-Aliassime (Can) 3-6, 4-6
DONNE
- [31] Li (Usa) - [4] Swiatek (Pol) 7-6, 2-6, 3-0 ritiro
- [9] Andreeva - [Q] Galfi (Hun) 6-3, 6-2
- [11] Bencic (Sui) - [18] Shnaider 6-2, 7-6