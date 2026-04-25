Zverev soffre ma è al 3° turno. Avanti Ruud

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atp Madrid, i risultati di oggi: Zverev e Ruud al 3° turno

madrid open

Sascha Zverev soffre tre set ma riesce a piegare la resistenza di Mariano Navone, qualificandosi al 3° turno del Masters di Madrid. Avanza senza problemi il campione in carica Casper Ruud. Tra le donne da segnalare il ritiro di Iga Swiatek. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Sascha Zverev al 3° turno del Masters di Madrid, ma che fatica. Il tedesco, reduce dalle due eliminazioni in semifinale a Monte-Carlo e Monaco di Baviera, soffre due ore e tre set per piegare la resistenza dell'argentino Mariano Navone. 6-1, 3-6, 6-3 i parziali per il due volte campione a Madrid. Nessun problema per Casper Ruud. Il campion in carica ha battuto in un'ora e cinque minuti di gioco lo spagnolo Munar con il punteggio di 6-0, 6-1. Tra le donne da segnalare il ritiro di Iga Swiatek, che ha abbandonato quando era sotto 0-3 nel 3° set contro la statunitense Li. 

Approfondimento

Cobolli e Darderi non sbagliano: sono al 3° turno

Madrid Open, i principali risultati di sabato

UOMINI

  • [23] Mensik (Cze) - Damm 6-3, 6-4
  • [16] F. Cerundolo (Arg) - Hanfmann 6-1, 7-5
  • Munar (Esp) - [12] Ruud (Nor) 0-6, 1-6
  • [2] Zverev (Ger) - Navone (Arg) 6-1, 3-6, 6-3
  • [Q] Gaubas (Ltu) - [3] Auger-Aliassime (Can) 3-6, 4-6

DONNE

  • [31] Li (Usa) - [4] Swiatek (Pol) 7-6, 2-6, 3-0 ritiro
  • [9] Andreeva - [Q] Galfi (Hun) 6-3, 6-2
  • [11] Bencic (Sui) - [18] Shnaider 6-2, 7-6

Approfondimento

Paolini eliminata al 3° turno: vince Baptiste

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Cobolli e Darderi non sbagliano: sono al 3° turno

madrid open

Flavio Cobolli soffre ma vince al debutto al Masters 1000 di Madrid: il romano batte in tre set...

Paolini eliminata al 3° turno: vince Baptiste

madrid open

Jasmine Paolini eliminata al 3° turno del Madrid Open. L'azzurra è stata battuta dalla testa di...

Zverev soffre ma è al 3° turno. Avanti Ruud

madrid open

Sascha Zverev soffre tre set ma riesce a piegare la resistenza di Mariano Navone, qualificandosi...

Sinner-Moller LIVE domenica alle 16 su Sky Sport

madrid open

Il numero 1 al mondo Jannik Sinner affronta al terzo turno del Masters 1000 di Madrid il danese...

Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky

madrid open

Al Madrid Open si chiude il secondo turno nel torneo maschile: in campo Darderi e Cobolli. Nel...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS