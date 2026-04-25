Zverev soffre ma è al 3° turno. Avanti Ruud

Sascha Zverev soffre tre set ma riesce a piegare la resistenza di Mariano Navone, qualificandosi al 3° turno del Masters di Madrid. Avanza senza problemi il campione in carica Casper Ruud. Tra le donne da segnalare il ritiro di Iga Swiatek. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sascha Zverev al 3° turno del Masters di Madrid, ma che fatica. Il tedesco, reduce dalle due eliminazioni in semifinale a Monte-Carlo e Monaco di Baviera, soffre due ore e tre set per piegare la resistenza dell'argentino Mariano Navone. 6-1, 3-6, 6-3 i parziali per il due volte campione a Madrid. Nessun problema per Casper Ruud. Il campion in carica ha battuto in un'ora e cinque minuti di gioco lo spagnolo Munar con il punteggio di 6-0, 6-1. Tra le donne da segnalare il ritiro di Iga Swiatek, che ha abbandonato quando era sotto 0-3 nel 3° set contro la statunitense Li.