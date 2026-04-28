Cobolli ai quarti: Medvedev battuto in 3 set

Cobolli ai quarti all'Atp Madrid: Medvedev battuto in tre setmadrid open
Flavio Cobolli conquista il primo quarto di finale Masters 1000 in carriera grazie alla vittoria su Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Per il romano è la seconda vittoria con top 10 nel giro di dieci giorni e nei quarti ritroverà proprio Sascha Zverev. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il primo quarto di finale a livello Masters 1000 diventa realtà per Flavio Cobolli. Il romano conquista un posto tra i migliori otto del Madrid Open grazie alla vittoria su Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4 dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. La seconda vittoria contro un top 10 nell’arco di appena dieci giorni per Cobolli che solo una settimana e mezzo fa aveva superato Alexander Zverev sulla terra di Monaco di Baviera. E proprio il tedesco sarà l'avversario nel quarto di finale in programma giovedì. Il remake della sfida bavarese.
La cronaca del match
Flavio ha dimostrato grande coraggio e resilienza, mantenendo un atteggiamento propositivo e offensivo. Nei momenti più delicati è rimasto lucido e aggrappato al match, riuscendo poi a esprimere il suo miglior tennis proprio nelle fasi decisive della battaglia. Il primo set è di grande intensità, con un avvio faticoso per Cobolli che nel primo turno di battuta annulla due palle break e tiene il servizio dopo 16 punti giocati. Da lì in poi cresce in solidità (83% di punti con la prima) e piazza il break decisivo nel sesto gioco. Anche nel secondo set l’inerzia sembra favorevole all’azzurro, avanti di un break sul 4-2, ma Daniil Medvedev reagisce e vince cinque degli ultimi sei game, portando il match al terzo. Diventa così una lotta fisica e di nervi, risolta in volata. Si arriva on serve fino al nono game, il momento della spallata decisiva di Cobolli che trova il break a zero e chiude dominando, con 12 degli ultimi 13 punti vinti.
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Cobolli: "Ho giocato una bella partita"
"Sono molto contento di aver raggiunto il primo quarto di finale qui sulla terra, a Madrid - le parole di Cobolli dopo il match - Ho giocato una bella partita contro Daniil che è un avversario tosto, con lui devi stare attento fino all’ultima palla. Sono giovane, devo migliorare nella gestione delle situazioni complicate. Ovviamente anche le emozioni sono entrate nella partita. Poi ho giocato un grande terzo set, battendo uno dei giocatori più forti del circuito".