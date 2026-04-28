Cobolli ai quarti: Medvedev battuto in 3 set

Flavio Cobolli conquista il primo quarto di finale Masters 1000 in carriera grazie alla vittoria su Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Per il romano è la seconda vittoria con top 10 nel giro di dieci giorni e nei quarti ritroverà proprio Sascha Zverev. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il primo quarto di finale a livello Masters 1000 diventa realtà per Flavio Cobolli . Il romano conquista un posto tra i migliori otto del Madrid Open grazie alla vittoria su Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4 dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. La seconda vittoria contro un top 10 nell’arco di appena dieci giorni per Cobolli che solo una settimana e mezzo fa aveva superato Alexander Zverev sulla terra di Monaco di Baviera. E proprio il tedesco sarà l'avversario nel quarto di finale in programma giovedì. Il remake della sfida bavarese.

La cronaca del match

Flavio ha dimostrato grande coraggio e resilienza, mantenendo un atteggiamento propositivo e offensivo. Nei momenti più delicati è rimasto lucido e aggrappato al match, riuscendo poi a esprimere il suo miglior tennis proprio nelle fasi decisive della battaglia. Il primo set è di grande intensità, con un avvio faticoso per Cobolli che nel primo turno di battuta annulla due palle break e tiene il servizio dopo 16 punti giocati. Da lì in poi cresce in solidità (83% di punti con la prima) e piazza il break decisivo nel sesto gioco. Anche nel secondo set l’inerzia sembra favorevole all’azzurro, avanti di un break sul 4-2, ma Daniil Medvedev reagisce e vince cinque degli ultimi sei game, portando il match al terzo. Diventa così una lotta fisica e di nervi, risolta in volata. Si arriva on serve fino al nono game, il momento della spallata decisiva di Cobolli che trova il break a zero e chiude dominando, con 12 degli ultimi 13 punti vinti.