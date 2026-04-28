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Atp Madrid, i risultati di oggi: Zverev, Jodar e Ruud ai quarti

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Vittoria in notturna per Sascha Zverev che supera il ceco Mensik in tre set in una partita conclusa oltre l'1 di notte. Primo quarto di finale Masters 1000 per Rafa Jodar, avanzano anche Ruud, Fils e Blockx. Nel torneo femminile esce di scena Aryna Sabalenka, battuta dalla statunitense Baptiste. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

MADRID OPEN, RISULTATI LIVE

La maratona notturna del Madrid Open la vince Sascha Zverev. Il tedesco è nei quarti alla Caja Magica con il successo sul ceco Jakub Mensik in una partita iniziata alle 23 e conclusa dopo l'1 di notte: 6-4, 6-7, 6-3 il punteggio in 2 ore e 20 minuti di gioco. Una vittoria doppia per Zverev che è riuscito a superare anche i fastidi alla schiena che lo hanno condizionato in alcuni momenti del match. Il n. 3 al mondo è stato bravo a reagire nel terzo set quando, dopo aver perso il tiebreak, si è ritrovato sotto di un break. Dal 2-1 per Mensik diventa quasi un monologo di Zverev che vince cinque degli ultimi sei game e accede ai quarti di un Masters 1000 per la 39esima volta in carriera. Ad attenderlo c'è Flavio Cobolli nel rematch della sfida di Monaco di Baviera vinta dall'azzurro.

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Jodar non si ferma più, ai quarti anche Ruud e Fils

Rafael Jodar non si ferma più. L'astro nascente spagnolo è nei quarti di finale grazie alla vittoria sul ceco Vit Kopriva con il punteggio di 7-5, 6-0 in un'ora e 20 minuti. Un'altra grande prestazione del 19enne madrileno che, dopo un avvio equilibrato, ha indirizzato la partita con una serie otto game vinti di fila. Per Jodar sarà il primo quarto di finale Masters 1000 in carriera: è il sesto teenager a raggiungere questo risultato alla Caja Magica dopo Alcaraz, Mensik, Rune, Fonseca e Sinner. Proprio Jannik sarà l'avversario dello spagnolo nella giornata di mercoledì, alle ore 16. Vittoria più sofferta, invece, per il campione in carica Casper Ruud. Il norvegese ha avuto la meglio su Stefanos Tsitsipas dopo 3 ore di battaglia, con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6. Una partita di altissimo livello, con Tsitsipas che ha giocato una delle migliori partite del recente passato. Ruud, però, è riuscito ad avere la meglio dopo aver annullato due match point nel decimo game del terzo set e dopo aver recuperato da 1-3 nel tiebreak con sei punti di fila. Il norvegese affronterà il belga Blockx che batte Cerundolo e diventa il più giovane belga a raggiungere i quarti di finale in un Masters 1000.  Quarti di finale conquistati anche per Arthur Fils che supera Tomas Etcheverry in due set e centra l'ottava vittoria consecutiva.

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Impresa Baptiste: battuta Sabalenka

L'impresa del giorno, però, arriva dal torneo femminile con l'eliminazione di Aryna Sabalenka. La n. 1 al mondo e campionessa uscente è stata battuta dalla statunitense Hailey Baptiste, n. 32 Wta, con il pun teggio di 2-6, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti. La vittoria più importante in carriera della 24enne americana, giunta al termine di un terzo set rocambolesco. Baptiste ha annullato sei match point (di cinque nel decimo game), chiudendo poi al tiebreak alla seconda chance. Alla prima semifinale Wta 1000 in carriera la statunitense affronterà Mirra Andreeva che ha avuto la meglio in due set su Leylah Fernandez.

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Madrid Open, i risultati di oggi

UOMINI

  • Etcheverry (Arg) - Fils (Fra) 3-6, 4-6
  • Tsitsipas (Gre) - Ruud (Nor) 7-6, 6-7, 6-7
  • Kopriva (Cze) - Jodar (Esp) 5-7, 0-6
  • F. Cerundolo (Arg) - Blockx (Bel) 6-7, 2-6
  • Mensik (Cze) - Zverev (Ger) 4-6, 7-6, 3-6

DONNE

  • Fernandez (Can) - Andreeva 6-7, 3-6
  • Sabalenka - Baptiste (Usa) 6-2, 2-6, 6-7

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