Cahill: "La forza di Sinner è migliorare sempre"

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Cahill su Sinner: "La sua forza è migliorare sempre"

Tennis

Il coach del numero 1 del mondo ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport': "E' cresciuto e maturato molto in questi anni. Jannik non impara solo dalle sconfitte, ma anche tanto dalle vittorie"

INTERNAZIONALI, LA GIORNATA LIVE

Darren Cahill - coach australiano di Jannik Sinner - ha rilasciato un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', nel giorno della sfida del 3° turno degli Internazionali d'Italia contro Popyrin. "Ha una grande consapevolezza di sé. Sa quale sia il suo posto nel panorama del tennis e nella vita. Lui pratica uno sport e fa qualcosa che ama, ma ci sono cose più importanti nella vita che colpire una pallina da tennis. E lo sa bene, per questo riesce a essere umile e tenere i piedi per terra. Penso che questo derivi in gran parte dall’educazione ricevuta dai suoi genitori. Ha un talento speciale che possiede e che noi allenatori non possiamo insegnare. È una spinta interiore che lo porta a voler imparare da ogni situazione. Jannik non impara solo dalle sconfitte, ma anche tanto dalle vittorie. Che vinca o perda, guarda tutto attraverso la stessa lente: 'Come posso migliorare oggi?'. È la sua forza. Penso che non ci siano più sorprese dal punto di vista della personalità, perché stando tanto tempo insieme a stretto contatto ci si impara a conoscere molto bene, pregi e difetti. Ma nessuno è perfetto. Sinner è cresciuto e maturato molto in questi anni, ora è un giovane adulto che sa gestirsi sempre meglio dentro e fuori dal campo".

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