Internazionali BNL d'Italia, il programma di oggi: partite e orariinternazionali
Al Foro Italico si chiude il terzo turno del tabellone maschile degli Internazionali BNL d'Italia con quattro azzurri in campo: Sinner affronta Popyrin, Bellucci sfida Landaluce, Pellegrino con Tiafoe e Cobolli se la vedrà con Tirante. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Nuova giornata di tennis agli Internazionali d'Italia, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con quattro italiani in campo. Riflettori puntati su Jannik Sinner: il n. 1 del mondo affronta sul Centrale l'australiano Alexei Popyrin, n. 60 del ranking. Tre i precedenti, con l'azzurro avanti 2-1. Ma non è certo finita qui. Flavio Cobolli, testa di serie n. 10, sfida l'argentino Thiago Agustín Tirante, n. 69 del ranking Atp. Mattia Bellucci, per la prima volta al terzo turno a Roma, affronta il giovane spagnolo Martin Landaluce (n. 94 del mondo), mentre Andrea Pellegrino vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Frances Tiafoe, n. 20 del seeding.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: BELLUCCI (Ita) vs Landaluce (Esp)
- a seguire: Tiafoe (Usa) vs PELLEGRINO (Ita)
- a seguire: Sky Tennis Show
- non prima delle 15: SINNER (Ita) vs Popyrin
- a seguire: Sky Tennis Show
- a seguire: Diretta Tennis
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: COBOLLI (Ita) vs Tirante (Arg)
- a seguire: Sky Tennis Show
- a seguire: Pliskova (Cze) vs Rybakina (Kaz)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: Cirstea (Rou) vs Noskova (Cze)
- non prima delle 13: Gauff (Usa) vs Jovic (Usa)
- a seguire: Sky Tennis Show
- non prima delle 15: SINNER (Ita) vs Popyrin
- a seguire: Sky Tennis Show
- a seguire: Llamas Ruiz (Esp) vs Medvedev
- a seguire: Bhambri/Venus vs BOLELLI/VAVASSORI
- a seguire: ERRANI/PAOLINI vs MADUZZI/PAGNETTI
- a seguire: Sky Tennis Show
- a seguire: Pliskova (Cze) vs Rybakina (Kaz)
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 11 alle 20: Diretta Tennis
- a seguire: Pliskova (Cze) vs Rybakina (Kaz)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 11: BELLUCCI (Ita) vs Landaluce (Esp)
- a seguire: Tiafoe (Usa) vs PELLEGRINO (Ita)
- non prima delle 15: Svitolina (Ukr) vs Bartunkova (Cze)
- a seguire: Llamas Ruiz (Esp) vs Medvedev
- non prima delle 18: Osaka (Jpn) vs Swiatek (Pol)
SKY SPORT 251
- ore 11: Rublev vs Davidovich Fokina (Esp)
- a seguire: Nakashima (Usa) vs Basilashvili (Geo)
- a seguire: Mertens (Bel) vs Andreeva
- a seguire: Bhambri/Venus vs BOLELLI/VAVASSORI
- a seguire: ERRANI/PAOLINI vs MADUZZI/PAGNETTI
SKY SPORT 252
- ore 11: Melo/Zverev vs Arevalo/Pavic
- a seguire: Kalinskaya vs Ostapenko (Lat)
- a seguire: Navone (Arg) vs Medjedovic (Srb)
- a seguire: Pegula (Usa) vs Potapova (Aut)
- a seguire: Osaka (Jpn) vs Swiatek (Pol)
Fino all'11 maggio c'è con Diretta Tennis
Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni fino a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.