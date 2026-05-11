Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Internazionali BNL d'Italia, il programma di oggi: partite e orari

internazionali

Al Foro Italico si chiude il terzo turno del tabellone maschile degli Internazionali BNL d'Italia con quattro azzurri in campo: Sinner affronta Popyrin, Bellucci sfida Landaluce, Pellegrino con Tiafoe e Cobolli se la vedrà con Tirante. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

INTERNAZIONALI, LA GIORNATA LIVE

Nuova giornata di tennis agli Internazionali d'Italia, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con quattro italiani in campo. Riflettori puntati su Jannik Sinner: il n. 1 del mondo affronta sul Centrale l'australiano Alexei Popyrin, n. 60 del ranking. Tre i precedenti, con l'azzurro avanti 2-1. Ma non è certo finita qui. Flavio Cobolli, testa di serie n. 10, sfida l'argentino Thiago Agustín Tirante, n. 69 del ranking Atp. Mattia Bellucci, per la prima volta al terzo turno a Roma, affronta il giovane spagnolo Martin Landaluce (n. 94 del mondo), mentre Andrea Pellegrino vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Frances Tiafoe, n. 20 del seeding. 

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 10.45: Studio Tennis
  • ore 11: BELLUCCI (Ita) vs Landaluce (Esp)
  • a seguire: Tiafoe (Usa) vs PELLEGRINO (Ita)
  • a seguire: Sky Tennis Show
  • non prima delle 15: SINNER (Ita) vs Popyrin
  • a seguire: Sky Tennis Show
  • a seguire: Diretta Tennis
  • ore 18.30: Sky Tennis Show
  • ore 19: COBOLLI (Ita) vs Tirante (Arg)
  • a seguire: Sky Tennis Show
  • a seguire: Pliskova (Cze) vs Rybakina (Kaz)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 10.45: Studio Tennis
  • ore 11: Cirstea (Rou) vs Noskova (Cze)
  • non prima delle 13: Gauff (Usa) vs Jovic (Usa)
  • a seguire: Sky Tennis Show
  • non prima delle 15: SINNER (Ita) vs Popyrin
  • a seguire: Sky Tennis Show
  • a seguire: Llamas Ruiz (Esp) vs Medvedev
  • a seguire: Bhambri/Venus vs BOLELLI/VAVASSORI
  • a seguire: ERRANI/PAOLINI vs MADUZZI/PAGNETTI
  • a seguire: Sky Tennis Show
  • a seguire: Pliskova (Cze) vs Rybakina (Kaz)

SKY SPORT ARENA (204)

  • dalle 11 alle 20: Diretta Tennis
  • a seguire: Pliskova (Cze) vs Rybakina (Kaz)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 11: BELLUCCI (Ita) vs Landaluce (Esp)
  • a seguire: Tiafoe (Usa) vs PELLEGRINO (Ita)
  • non prima delle 15: Svitolina (Ukr) vs Bartunkova (Cze)
  • a seguire: Llamas Ruiz (Esp) vs Medvedev
  • non prima delle 18: Osaka (Jpn) vs Swiatek (Pol)

SKY SPORT 251

  • ore 11: Rublev vs Davidovich Fokina (Esp)
  • a seguire: Nakashima (Usa) vs Basilashvili (Geo)
  • a seguire: Mertens (Bel) vs Andreeva
  • a seguire: Bhambri/Venus vs BOLELLI/VAVASSORI
  • a seguire: ERRANI/PAOLINI vs MADUZZI/PAGNETTI

SKY SPORT 252

  • ore 11: Melo/Zverev vs Arevalo/Pavic
  • a seguire: Kalinskaya vs Ostapenko (Lat)
  • a seguire: Navone (Arg) vs Medjedovic (Srb)
  • a seguire: Pegula (Usa) vs Potapova (Aut)
  • a seguire: Osaka (Jpn) vs Swiatek (Pol)

Fino all'11 maggio c'è con Diretta Tennis

Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni fino a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Popyrin LIVE lunedì alle 15 su Sky Sport

internazionali

Jannik Sinner tornerà in campo per il 3° turno degli Internazionali BNL d'Italia: il numero 1...

Darderi agli ottavi, fuori Arnaldi e Cocciaretto

roma

Due vittorie su quattro per gli azzurri nella domenica degli Internazionali BNL d'Italia. Vincono...

Vagnozzi: "Sinner esempio positivo per tutti"

Tennis

Simone Vagnozzi parla a Sky Sport del momento che sta vivendo Jannik Sinner: "Migliora in ogni...

Musetti agli ottavi: Cerundolo ko in due set

internazionali

Lorenzo Musetti torna agli ottavi degli Internazionali BNL d'Italia grazie alla vittoria su...

Musetti e non solo: il programma di oggi su Sky

internazionali

Al Foro Italico inizia il terzo turno del tabellone maschile: Musetti sfida Cerundolo, mentre...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS