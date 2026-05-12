Atp Masters 1000, le strisce di vittorie più lunghe: Sinner eguaglia Djokovic
Grazie al successo contro Andrea Pellegrino negli ottavi degli Internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner eguaglia la striscia di 31 vittorie consecutiva a livello Masters 1000, un record che apparteneva a Novak Djokovic. Ecco la Top-10 delle striscie più lunghe, in cui compaiono solo leggende del tennis
- Inizio: 2° turno Indian Wells 2011
- Fine: finale Cincinnati 2011 (battuto da Murray)
- Inizio: 2° turno Parigi 2025
- Striscia ancora aperta
- Inizio: 2° turno Parigi 2014
- Fine: finale Montreal 2015 (battuto da Murray)
- Inizio: 1° turno Amburgo 2005
- Fine: finale Monte-Carlo 2006 (battuto da Nadal)
- Inizio: 2° turno Shanghai 2013
- Fine: semifinale Monte-Carlo 2014 (battuto da Federer)
- Inizio: 2° turno Madrid 2013
- Fine: semifinale Shanghai 2013 (battuto da Del Potro)
- Inizio: 2° turno Shanghai 2015
- fine: 2° turno Monte-Carlo 2016 (battuto da Vesely)
- Inizio: 2° turno Indian Wells 1994
- Fine: semifinale Stoccolma 1994 (battuto da Becker)
- Inizio: 2° turno Monte-Carlo 2010
- Fine: semifinale Toronto 2010 (battuto da Murray)
- Inizio: 1° turno Monte-Carlo 2005
- Fine: 1° turno Cincinnati 2005 (battuto da Berdych)
- Inizio: 2° turno Monte-Carlo 2025
- Fine: 2° turno Parigi 2025 (battuto da Norrie)
- Inizio: 1° turno Monte-Carlo 1995
- Fine: 2° turno Parigi 1995 (battuto da Forget)