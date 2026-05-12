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Atp Masters 1000, le strisce di vittorie più lunghe: Sinner eguaglia Djokovic

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Grazie al successo contro Andrea Pellegrino negli ottavi degli Internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner eguaglia la striscia di 31 vittorie consecutiva a livello Masters 1000, un record che apparteneva a Novak Djokovic. Ecco la Top-10 delle striscie più lunghe, in cui compaiono solo leggende del tennis

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