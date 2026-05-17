Il Presidente Mattarella all’Atp Roma per la finale Sinner-Ruud. FOTO
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta assistendo alla finale del singolare maschile degli Internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Arrivato alle 16.55, il Capo dello Stato è stato accolto sul Centrale da una ovazione degli spettatori e ha preso posto al centro della tribuna tra Angelo Binaghi (presidente Fitp) e Marco Mezzaroma (presidente Sport e Salute). Di seguito gli scatti dal Foro Italico
- Il Presidente della Repubblica è arrivato alle 16.55 al Foro Italico, accompagnato dal Consigliere per gli affari giuridici Daniele Cabras. Un arrivo con un cerimoniale inconsueto, come ha chiesto lo stesso Presidente, che si è diretto rapidamente verso la tribuna del Centrale del Tennis. All’ingresso dell’impianto è stato accolto da una coppia di Carabinieri in Gus, la Grande Uniforme Storica. Stavolta non ci sono i Corazzieri e anche questa è una novità, ma anche questo fa percepire la differenza rispetto ad altre occasioni.
- Accolto dall'ovazione del pubblico, Mattarella ha preso posto al centro della tribuna tra il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi e il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma. Accanto a loro anche il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.
- Nell’affollata tribuna autorità molte alte cariche dello Stato. Il Presidente della Camera, Fontana, il Presidente della Corte Costituzionale, Amoroso, sei ministri tra cui i due Vice Premier Tajani e Salvini, e poi Abodi, Nordio, Lollobrigida, Calderone, l’ex premier Renzi, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, il Capo di Stato Maggiore della Marina, Berutti Bergotto, il Sindaco di Roma Gualtieri, il Presidente della Regione Lazio Rocca, l’ex Premier Matteo Renzi.