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Il Presidente Mattarella all’Atp Roma per la finale Sinner-Ruud. FOTO

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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta assistendo alla finale del singolare maschile degli Internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Arrivato alle 16.55, il Capo dello Stato è stato accolto sul Centrale da una ovazione degli spettatori e ha preso posto al centro della tribuna tra Angelo Binaghi (presidente Fitp) e Marco Mezzaroma (presidente Sport e Salute). Di seguito gli scatti dal Foro Italico

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