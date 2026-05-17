Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta assistendo alla finale del singolare maschile degli Internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Arrivato alle 16.55, il Capo dello Stato è stato accolto sul Centrale da una ovazione degli spettatori e ha preso posto al centro della tribuna tra Angelo Binaghi (presidente Fitp) e Marco Mezzaroma (presidente Sport e Salute). Di seguito gli scatti dal Foro Italico

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