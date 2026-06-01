Cobolli ai quarti del Roland Garros: Svajda battuto in 4 set
Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros battendo Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Dopo aver dominato i primi due set, l’azzurro ha dovuto gestire la rimonta dell’americano, chiudendo al tie-break del quarto set. Per Cobolli è il secondo quarto Slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all’11° posto del ranking Atp. Mercoledì sfiderà Auger-Aliassime o Tabilo
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Cobolli scherza: "Alla fine me la sono un po' fatta sotto"
Cobolli ironizza dopo la vittoria contro Svajda, arrivata nonostante il vantaggio di 5-1 sprecato nel quarto set: "Ho capito che le partite non finiscono mai fino all’ultimo punto, un po' me la sono fatta sotto. È stato importante evitare il quinto set in vista dei quarti". Poi la battuta sul calcio: "Complimenti al Psg per la vittoria della Champions, ma il prossimo anno attenzione alla Roma"
L'ironia di Cobolli: 'Alla fine me la sono un po' fatta sotto'Vai al contenuto
Cobolli ai quarti: Svajda battuto in 4 set
Flavio Cobolli conquista per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros. Il romano ha superato lo statunitense Zachary Svajda, numero 85 del mondo, con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 dopo 3 ore e 19 minuti di gioco. Non è stata una sfida semplice per Cobolli, bravo però a gestire con maturità un avversario cresciuto alla distanza. Nei primi due set l’azzurro ha imposto il proprio ritmo, dominando gli scambi contro uno Svajda troppo passivo e incapace di contrastarne l’intensità. La partita è cambiata nel terzo parziale, quando l’americano ha alzato sensibilmente il livello, soprattutto al servizio e con il rovescio, trovando maggiore aggressività e conquistando con coraggio il tie-break. Nel quarto set la reazione di Cobolli è stata immediata: doppio break in avvio e match apparentemente in controllo sul 5-1. Quando tutto sembrava indirizzato verso una chiusura agevole, però, l’azzurro ha subito il ritorno di Svajda, perdendo cinque giochi consecutivi e sprecando anche un match point. Si è arrivati così a un tie-break combattutissimo, giocato punto su punto, in cui Cobolli ha ritrovato lucidità e sangue freddo per chiudere l’incontro. Per il tennista romano si tratta del secondo quarto di finale Slam della carriera dopo Wimbledon 2025, un risultato che lo proietta virtualmente all’11° posto del ranking ATP, con la top 10 ormai nel mirino. Cobolli tornerà in campo mercoledì contro il vincente della sfida tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo
Cobolli-Svajda 6-5 - Tiebreak LIVE
Cobolli-Svajda 5-5 - Tiebreak LIVE
Cobolli-Svajda 5-4 - Tiebreak LIVE
Cobolli-Svajda 4-4 - Tiebreak LIVE
Cobolli-Svajda 4-3 - Tiebreak LIVE
Cobolli-Svajda 3-3 - Tiebreak LIVE
Cobolli-Svajda 2-3 - Tiebreak LIVE
Cobolli-Svajda 2-2 - Tiebreak LIVE
Cobolli-Svajda 1-2 - Tiebreak LIVE
Cobolli-Svajda 1-1 - Tiebreak LIVE
Cobolli-Svajda 0-1 - Tiebreak LIVE
12° game: Cobolli tiene il servizio, si va al tiebreak
Game importante per Cobolli che reagisce dopo cinque giochi persi di fila e un match point sprecato. Turno di battuta a zero per l'azzurro: si va al tiebreak
11° game: Svajda tiene il servizio, 6-5 con Cobolli
Cobolli gioca due ottimi punti, ma da 15-30 arrivano errori pesanti. Tre punti di fila per Svajda che sorpassa nel punteggio e si assicura il tiebreak. Flavio chiamato a reagire dopo il cambio di campo
10° game: Cobolli spreca un match point, 5-5 con Svajda
Tutto da rifare per Cobolli che perde anche il secondo break di vantaggio. I rimpianti non mancano per l'azzurro che ha avuto un match point, sprecato con un dritto forzato in rete. Flavio si sta innervosendo per un set che improvvisamente si è complicato, ma deve provare a restare attaccato alla partita
9° game: Svajda tiene il servizio, Cobolli avanti 5-4
Terzo game di fila vinto da Svajda che si riporta in scia nel punteggio. Dopo il cambio di campo Cobolli avrà una nuova chance per provare a chiudere il match con il servizio
8° game: controbreak Svajda, Cobolli avanti 5-3
Cobolli non riesce a chiudere la partita. Da 0-30 arrivano quattro punti consecutivi per Svajda, tornato a giocare con coraggio in questo game. Qualche rimpianto per Flavio che sul 30-15 ha commesso un errore di dritto, ma avrà un'altra chance per servire per il match
7° game: Svajda tiene il servizio, Cobolli avanti 5-2
Game interlocutorio vinto da Svajda che tiene la battuta a 15. Dopo il cambio di campo Cobolli servirà per chiudere il set
6° game: Cobolli tiene il servizio, 5-1 con Svajda
Altro mattoncino per Cobolli che tiene il servizio a 15, giocando a braccio sciolto visti i due break di vantaggio. Svajda serve adesso per provare a restare nel match
5° game: Svajda tiene il servizio, Cobolli avanti 4-1
Svajda entra nel set dopo quattro game vinti di fila. Turno di battuta a 30 per lo statunitense che nel quarto set ha messo in campo il 58% di prime con una resa del 64% (7 punti vinti su 11)
4° game: Cobolli annulla due palle break, 4-0 con Svajda
Sedici punti e due palle break annullate per Cobolli che conferma anche il secondo break di vantaggio. Un turno di battuta fondamentale per l'azzurro che mantiene Svajda lontano due break
3° game: break Cobolli, 3-0 con Svajda
C'è anche il secondo break per Cobolli! Momento più che positivo per il romano che sul 15-40 trova un bellissimo dritto vincente dal centro
2° game: Cobolli tiene il servizio, 2-0 con Svajda
Break confermato da Cobolli che sfrutta al meglio le variazioni con il servizio. Turno a 15 e vantaggio importantissimo per lui in questo quarto set
1° game: break Cobolli, 1-0 con Svajda
Non poteva esserci partenza migliore per Cobolli che ottiene il break in apertura. Svajda si salva da 15-40, ma ai vantaggi arriva una terza palla break per l'azzurro che la converte con un lungolinea sbagliato dall'avversario
Inizia il 4° set: Svajda al servizio
Svajda vince il 3° set: 7-6 in 49 minuti
Primo set perso nel torneo da parte di Cobolli. Svajda la risolve al tiebreak, giocato con maggiore coraggio e aggressività, confermando il cambio di passo nel terzo set. Dopo il break e controbreak iniziale il parziale è arrivato direttamente al tiebreak dove hanno fatto la differenza due mini break per l'americano, salito con servizio e rovescio
Cobolli-Svajda 3-6 - Tieabreak LIVE
Cobolli-Svajda 3-5 - Tieabreak LIVE
Cobolli-Svajda 2-5 - Tieabreak LIVE
Cobolli-Svajda 2-4 - Tieabreak LIVE
Cobolli-Svajda 2-3 - Tieabreak LIVE
Cobolli-Svajda 1-3 - Tieabreak LIVE
Cobolli-Svajda 1-2 - Tieabreak LIVE
Cobolli-Svajda 1-1 - Tieabreak LIVE
Cobolli-Svajda 1-0 - Tieabreak LIVE
12° game: Svajda tiene il servizio, 6-6 con Cobolli
Anche in questo caso il turno di battuta di Svajda vola via rapidamente. Si va al tiebreak quando sono trascorse 2 ore e 5 minuti di gioco
11° game: Cobolli tiene il servizio, 6-5 con Svajda
Game con un pizzico di fortuna da parte di Cobolli. Sul 30-30 Svajda prende il controllo dello scambio, ma poi il suo dritto termina fuori di poco. Flavio poi chiude il turno di battuta con una risposta sbagliata dall'americano
10° game: Svajda tiene il servizio, 5-5 con Cobolli
Svajda non trema. Lo statunitense tiene il servizio a 15, trovando tre punti diretti con il servizio e un bellissimo punto sulla diagonale di rovescio. Si va avanti
9° game: Cobolli tiene il servizio, 5-4 con Svajda
Bravissimo Cobolli che ha gestito molto bene un turno di battuta potenzialmente delicato. Flavio detta il ritmo sul dritto contro un avversario che, dopo il primo set, ha alzato il livello. Svajda serve adesso per restare nel match
8° game: Svajda tiene il servizio, 4-4 con Cobolli
Da 15-15 non parte più lo scambio. Svajda sale 40-15 con due punti direi, poi commette un doppio fallo. Sul 40-30 l'americano chiude con una risposta in rete di Cobolli
7° game: Cobolli tiene il servizio, 4-3 con Svajda
In questa fase i turni di battuta scorrono via rapidamente. Game a 30 per Cobolli che nel terzo set è salito notevolmente per numero di prime in campo (dal 50% al 75%)
6° game: Svajda tiene il servizio, 3-3 con Cobolli
Tre prime consecutive per Svajda che rapidamente sale sul 40-0. Cobolli trova una risposta vincente, ma non basta per riaprire il game
5° game: Cobolli tiene il servizio, 3-2 con Svajda
Cobolli apre il game con un rovescio sbagliato in contropiede. Poi, però, mette in fila quattro punti consecutivi variando tanto nelle soluzioni. Si prosegue on serve adesso, ma attenzione perché entriamo già in una fase chiave del set
4° game: Svajda tiene il servizio, 2-2 con Cobolli
Cobolli parte bene con due ottimi punti. Da 0-30, però, Svajda trova continuità con la prima di servizio e piazza quattro punti di fila
3° game: Cobolli tiene il servizio, 2-1 con Svajda
Da 0-15 arrivano quattro punti consecutivi per Cobolli che chiude con una prima vincente e un ace al centro. Sorpasso dell'azzurro
2° game: controbreak Cobolli, 1-1 con Svajda
La reazione di Cobolli è immediata e ottiene subito il controbreak. L'azzurro sale sullo 0-40 e va a segno alla seconda palla break, con un cross di Svajda fuori di poco
1° game: break Svajda, 1-0 con Cobolli
Rientrato in campo dopo un toilet break, Cobolli accusa il primo passaggio a vuoto dell'incontro. Svajda gioca un game a tutto braccio e strappa il servizio a zero all'azzurro
Inizia il 3° set: Cobolli al servizio
Cobolli vince il 2° set: 6-3 in 41 minuti
Anche il secondo set lo vince Cobolli! A Flavio è bastato cambiare marcia negli ultimi game del set, giocati a un livello altissimo. Quattro giochi di fila vinti dal romano dal 2-3 in favore di Svajda
8° game: Cobolli tiene il servizio, 5-3 con Svajda
Cobolli consolida il vantaggio con un game a 15. In un amen si è rivisto il giocatore che aveva dominato il primo set, dettando il ritmo soprattutto dal lato del dritto
7° game: break Cobolli, 4-3 con Svajda
Ecco la prima svolta del set! Cobolli sale 15-40 con un grandissimo dritto dal centro e poi chiude il game con un dritto lungo di Svajda. C'è il break per l'azzurro
6° game: Cobolli tiene il servizio, 3-3 con Svajda
Cobolli risolve un altro game punto a punto. Dal 30-30 arrivano due punti consecutivi per il romano, agevolato da un passante di dritto sbagliato da Svajda
5° game: Svajda tiene il servizio, 3-2 con Cobolli
Game a 15 per Svajda, chiuso con l'ace. Copione diverso in questo secondo set, più equilibrato con l'americano che sta trovando maggiori soluzioni vincenti
4° game: Cobolli annulla tre palle break, 2-2 con Svajda
Cobolli supera il primo momento di difficoltà della sua partita. Tre palle break concesse dall'azzurro (con qualche errore di troppo), ma tutte annullate con grande qualità. Attenzione però perché Svajda sta salendo nel rendimento
3° game: Svajda annulla due palle break, 2-1 con Cobolli
Arrivano le prime chance del set per Cobolli che si ritrova avanti 15-40. L'azzurro, però, non sfrutta due palle break, con Svajda che chiude il game con una serie di quattro punti consecutivi
2° game: Cobolli tiene il servizio, 1-1 con Svajda
Cobolli inizia il set con un game a 15. Finora 52% di prime in campo per l'azzurro con una resa dell'80% (12 su 15)
1° game: Svajda tiene il servizio, 1-0 con Cobolli
Svajda inizia bene nel secondo set: turno di battuta a zero che vola via rapidamente, ma il leitmotiv è sempre lo stesso con Cobolli che tiene l'iniziativa degli scambi
Inizia il 2° set: Svajda al servizio
Cobolli vince il 1° set: 6-2 in 42 minuti
Cobolli costretto ai vantaggi per la prima volta, ma l'azzurro non trema. Un solido primo set per Flavio che ha avuto sempre l'iniziativa in mano, come dimostrano i numeri (14 vincenti e 15 gratuiti). Svajda paga due break, 10 errori gratuiti e la prima entrata poche volte finora. Un gioco passivo dello statunitense che, finora, non ha mai impensierito Cobolli
7° game: break Cobolli, 5-2 con Svajda
La quinta palla break è quella giusta per Cobolli che riesce a strappare il servizio a Svajda dopo un game da 18 punti giocati. Grande aggressività del romano che sta facendo la partita
6° game: Cobolli tiene il servizio, 4-2 con Svajda
Altro buon game di Cobolli che sta variando tanto nelle soluzioni contro un giocatore finora passivo da fondo. Turno a 30 per il romano chiuso con un dritto a sventaglio
5° game: Svajda tiene il servizio, Cobolli avanti 3-2
Primo game a zero del match. Un turno di battuta rapido per l'americano con una prima vincente e tre errori di Cobolli che prova a entrare subito in risposta
4° game: Cobolli tiene il servizio, 3-1 con Svajda
Break confermato da Cobolli che comanda soprattutto con il dritto. Altro game a 15 per il romano che non poteva iniziare meglio il match
Il gioco riprende adesso con Cobolli al servizio
Entra adesso in campo il fisioterapista per medicare la ferita al gomito sinistro di Svajda
3° game: break Cobolli, 2-1 con Svajda
Il gioco aggressivo di Cobolli premia subito. L'azzurro sale 15-40 e alla seconda palla break strappa il servizio a Svajda che manda un dritto in corridoio
Che rischio per Svajda: l’americano gioca una palla corta, ma Cobolli risponde con un recupero angolatissimo che costringe l'avversario a uscire dal campo. Nel tentativo di recuperare, Svajda sbatte contro il seggiolone dell’arbitro e cade dietro le panchine. Flavio corre subito in suo aiuto, dopo che l’avversario accusa un lieve problema al gomito sinistro. Il match, però, riprende regolarmente
2° game: Cobolli tiene il servizio, 1-1 con Svajda
Buon avvio per Cobolli che tiene il servizio a quindici. Per l'azzurro sarà importante tenere alta la percentuale di prime, soprattutto in un match che si preannuncia con tanti scambi prolungati
1° game: Svajda tiene il servizio, 1-0 con Cobolli
Primo game in rimonta per Svajda che si ritrova sotto 0-30. Quattro punti di fila per l'americano con tre errori di dritto di Cobolli
INIZIA IL MATCH! Svajda al servizio
Cobolli ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. Inizia il riscaldamento!
Cobolli e Svajda entrano in campo!
Quasi tutto pronto sul Philippe-Chatrier: tra poco l'ingresso in campo dei giocatori!
Il vincente di questo match affronterà nei quarti di finale Felix Auger-Aliassime o Alejandro Tabilo, impegnati sullo Chatrier non prima delle 15.30
Nonostante l'uscita del numero uno del ranking, il capitano della squadra italiana di Coppa Davis ha tanti motivi per sorridere dopo il passaggio di Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi agli ottavi di finale del Roland Garros. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider
Volandri: 'Sinner è stato coraggioso, tornerà più forte di prima'Vai al contenuto
Svajda non ha mai battuto un top 20 in carriera: sei precedenti e altrettante sconfitte, l'ultima con Davidovich Fokina a Indian Wells
Per Svajda sarà il settimo incontro in carriera contro giocatori italiani nel circuito maggiore. L'americano ha vinto solo una volta, contro Marco Cecchinato agli US Open 2021. L'ultimo confronto "azzurro" per lui risale a Shanghai 2024 contro Matteo Arnaldi
Cobolli senior: "Finora ottima gestione, il tabellone... "
Cobolli ha vinto 14 partite su 15 giocate contro a livello Slam contro giocatori fuori dalla top 50. L'unico ko contro Arthur Fery (allora n. 186 Atp) a inizio stagione agli Australian Open
Nonostante la vittoria su Tien nel turno precedente, Cobolli ha un bilancio negativo con i tennisti americani: il record è di 9 vittorie e 14 sconfitte che diventa 3-4 considerando solo le partite sulla terra rossa
Cobolli: "La mia finale è la prossima partita con Svajda"
La dedica al papà
Nato a San Diego in una famiglia di origine ceca, Svajda ha iniziato a giocare a tennis al Pacific Beach Tennis Club. Il primo coach è stato suo papà Tom, venuto a mancare lo scorso ottobre. "Oggi sarebbe stato il suo compleanno" aveva confessato Svajda dopo la vittoria su Cerundolo, rivolgendo un pensiero al genitore
Le prime vittorie sulla terra rossa
Prima di quest'anno Svajda non aveva mai giocato un match sulla terra rossa nel circuito maggiore. La prima vittoria sulla superficie è arrivata a Roma, dove ha sconfitto l'argentino Trungelliti. Poi il cammino da favola a Parigi
È una vera e propria favola, invece, quella di Zachary Svajda. Il 24enne californiano, n. 85 al mondo, non era mai andato oltre il secondo turno di uno Slam. Prima di Parigi, l'americano aveva vinto solo due match a livello major, entrambi agli US Open (nel 2021 con Cecchinato e nel 2025 con Piros)
In caso di vittoria oggi, Cobolli eguaglierebbe il suo miglior risultato in carriera a livello Slam dopo i quarti di finale giocati lo scorso anno a Wimbledon
Prima volta agli ottavi al Roland Garros per Flavio Cobolli. L'azzurro si presenta al match di oggi dopo un percorso netto: tre vittorie senza set persi
Cobolli-Svajda, i precedenti
Tra Cobolli e Svajda c'è un solo precedente che risale a oltre due anni fa, sul cemento di Delray Beach. Era febbraio 2024 e al primo turno vinse Flavio in tre set
- 2024 - Delray Beach (R16): Cobolli b. Svajda 6-4, 6-7, 6-2
Il cammino di Svajda
- 1° turno: vs Popyrin 3-6, 6-3, 7-6, 7-5
- 2° turno: vs Walton 6-3, 6-4, 6-7, 6-2
- 3° turno: vs F. Cerundolo 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3
Il cammino di Cobolli
- 1° turno: vs Pellegrino 6-4, 7-6, 6-3
- 2° turno: vs Wu 6-4, 6-4, 6-4
- 3° turno: vs Tien 6-2, 6-2, 6-3
Lunedì con tre azzurri
Cobolli apre un super lunedì azzurro a Parigi. Oggi, infatti, saranno impegnati anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi per continuare a sognare in grande. IL TABELLONE
Roland Garros, il programma di oggi
CAMPO PHILIPPE-CHATRIER
- ore 11 - COBOLLI (Ita) vs Svajda (Usa)
- a seguire - Chwalinska (Pol) vs Parry (Fra)
- non prima delle 15.30 - Auger-Aliassime (Can) vs Tabilo (Chi)
- non prima delle 20.15 - Sabalenka vs Osaka (Jpn)
CAMPO SUZANNE-LENGLEN
- ore 11 - Potapova (Aut) vs Kalinskaya
- a seguire - Keys (Usa) vs Shnaider
- a seguire - JM Cerundolo (Arg) vs BERRETTINI (Ita)
- a seguire - Tiafoe (Usa) vs ARNALDI (Ita)
Il match è in programma alle ore 11 sul campo Philippe-Chatrier. Sul nostro ilveblog cronaca e aggiornamenti in tempo reale
Flavio Cobolli apre il programma di giornata al Roland Garros. L'azzurro sarà impegnato negli ottavi di finale contro lo statunitense Zachary Svajda, n. 85 al mondo