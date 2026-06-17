L'Unione astronomica internazionale ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita tra Marte e Giove. "Un omaggio non solo per i suoi straordinari successi, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime in campo e fuori" hanno spiegato gli scopritori Fabrizio Bernardi e Maura Tombelli

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