Nel femminile avanzano Grant e Bronzetti, che giovedì giocheranno l'ultimo turno per conquistare l'accesso al tabellone principale. Tutti eliminati, invece, nel maschile. Qui i risultati del terzo giorno di qualificazioni a Wimbledon. Lo Slam inglese è in programma dal 29 giugno al 12 luglio e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A Wimbledon si sono svolti i secondi turni di qualificazione. Le notizie migliori arrivano dal tabellone femminile, dove una super Tyra Grant si avvicina al suo ingresso nel tabellone principale. L'azzurra ha battuto Joanna Garland, numero 188 al mondo, per 6-4, 6-4. A caccia del suo primo main draw Slam, affronterà nel turno decisivo Harmony Tan (numero 199 del ranking Wta). Avanza anche Lucia Bronzetti che, dopo il successo contro Mikulskyte per 6-3, 6-3, sfiderà Lina Gjorcheska per cercare di entrare per il quinto anno consecutivo nei Championships. Nel tabellone maschile sono arrivate tutte eliminazioni. Federico Cinà si è arreso al numero 5 del tabellone Hugo Gaston per 7-5, 6-4. Luca Nardi, invece, ha perso contro Otto Virtanen per 6-4, 6-4, mentre Andrea Pellegrino - dopo l'esperienza insieme a Cinà al Roland Garros - è stato sconfitto da Boyer per 6-2, 6-1. Con loro, fuori anche Travaglia e Guerrieri.