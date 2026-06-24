Sinner-Norrie al Giorgio Armani Tennis Classic, a che ora si gioca la partita

Sinner-Norrie al Giorgio Armani Tennis Classic, a che ora si gioca la partitaArmani classic
A quasi un mese dall'eliminazione al 2° turno del Roland Garros, Jannik Sinner fa il suo ritorno in campo. Il numero 1 del mondo fa il suo debutto stagionale sull'erba giocando un match di esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic contro il britannico Cameron Norrie, n.29 del mondo. Il match, in programma alle ore 15.30, si potrà seguire su SuperTennis, canale 212 sulla piattaforma Sky
Jannik Sinner torna in campo e lo fa all'Hurlingham Club di Londra, dove va in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo di esibizione che funge da preparazione a Wimbledon (che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 29 giugno al 12 luglio). Debutto sull'erba dunque per il n.1 del mondo, che affronta alle ore 15.30 il britannico Cameron Norrie, n.29 del ranking Atp. Il match sarà visibile su SuperTennis, canale 212 sulla piattaforma Sky, su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale del match.
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Sinner-Norrie, i precedenti
Jannik Sinner e Cameron Norrie si affronteranno mercoledì a Londra per la seconda volta nella loro carriera. I due giocatori si sono sfidati per la prima e unica volta lo scorso aprile nel 3° turno del Masters di Madrid, con il successo dell'azzurro con i parziali di 6-2, 7-5. Ricordiamo che essendo un match di esibizione, la partita di oggi Giorgio Armani Tennis Classic non verrà conteggiato nei precedenti a livello Atp.
- Masters Madrid 2026 (R16): Sinner b. Norrie 6-2, 7-5