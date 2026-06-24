Sinner-Norrie al Giorgio Armani Tennis Classic, a che ora si gioca la partita

Jannik Sinner torna in campo e lo fa all' Hurlingham Club di Londra , dove va in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic , torneo di esibizione che funge da preparazione a Wimbledon (che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 29 giugno al 12 luglio). Debutto sull' erba dunque per il n.1 del mondo, che affronta alle ore 15.30 il britannico Cameron Norrie , n.29 del ranking Atp. Il match sarà visibile su SuperTennis, canale 212 sulla piattaforma Sky, su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale del match.

Sinner-Norrie, i precedenti

Jannik Sinner e Cameron Norrie si affronteranno mercoledì a Londra per la seconda volta nella loro carriera. I due giocatori si sono sfidati per la prima e unica volta lo scorso aprile nel 3° turno del Masters di Madrid, con il successo dell'azzurro con i parziali di 6-2, 7-5. Ricordiamo che essendo un match di esibizione, la partita di oggi Giorgio Armani Tennis Classic non verrà conteggiato nei precedenti a livello Atp.