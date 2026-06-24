Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Sinner-Norrie al Giorgio Armani Tennis Classic, a che ora si gioca la partita

Armani classic

A quasi un mese dall'eliminazione al 2° turno del Roland Garros, Jannik Sinner fa il suo ritorno in campo. Il numero 1 del mondo fa il suo debutto stagionale sull'erba giocando un match di esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic contro il britannico Cameron Norrie, n.29 del mondo. Il match, in programma alle ore 15.30, si potrà seguire su SuperTennis, canale 212 sulla piattaforma Sky

Jannik Sinner torna in campo e lo fa all'Hurlingham Club di Londra, dove va in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo di esibizione che funge da preparazione a Wimbledon (che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 29 giugno al 12 luglio). Debutto sull'erba dunque per il n.1 del mondo, che affronta alle ore 15.30 il britannico Cameron Norrie, n.29 del ranking Atp. Il match sarà visibile su SuperTennis, canale 212 sulla piattaforma Sky, su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale del match. 

Leggi anche

La guida al Giorgio Armani Tennis Classic

Sinner-Norrie, i precedenti

Jannik Sinner e Cameron Norrie si affronteranno mercoledì a Londra per la seconda volta nella loro carriera. I due giocatori si sono sfidati per la prima e unica volta lo scorso aprile nel 3° turno del Masters di Madrid, con il successo dell'azzurro con i parziali di 6-2, 7-5. Ricordiamo che essendo un match di esibizione, la partita di oggi Giorgio Armani Tennis Classic non verrà conteggiato nei precedenti a livello Atp. 

 

  • Masters Madrid 2026 (R16): Sinner b. Norrie 6-2, 7-5

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Atp Eastbourne, fuori sia Bellucci che Arnaldi

atp eastbourne

Dura meno di un'ora e mezza il torneo di Matteo Arnaldi. L'azzurro, dopo aver superato le...

Darderi show a Maiorca: è al 3° turno. Out Sonego

Tennis

Ottimo debutto stagionale sull'erba per Luciano Darderi. Sconfitto in due set il tedesco Hanfmann...

Qual. Wimbledon: Grant e Bronzetti avanti

Tennis

All'All England Club giornata riservata al primo turno delle qualificazioni femminili. L'Italia...

Paolini fuori a Eastbourne: vince Maria in due set

wta eastbourne

Tornata in campo per la prima volta dopo il problema al piede al Roland Garros, Jasmine Paolini...

Programma di oggi: Paolini e 4 italiani in campo

Tennis

Ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS