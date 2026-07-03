Sinner-Brooksby a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming

Jannik Sinner ritrova dopo cinque anni lo statunitense Jenson Brooksby, n. 81 al mondo. In palio c'è un posto negli ottavi di finale. Il match, secondo dalle 14 sul Campo 1, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Venerdì con Jannik Sinner a Wimbledon. Dopo i successi su Kecmanovic e Borges, il n. 1 al mondo sarà impegnato nel terzo turno contro lo statunitense Jenson Brooksby, n. 81 Atp. Il match, secondo dalle 14 sul Campo 1, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW