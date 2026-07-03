Sinner-Brooksby a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming

Jannik Sinner ritrova dopo cinque anni lo statunitense Jenson Brooksby, n. 81 al mondo. In palio c'è un posto negli ottavi di finale. Il match, secondo dalle 14 sul Campo 1, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Venerdì con Jannik Sinner a Wimbledon. Dopo i successi su Kecmanovic e Borges, il n. 1 al mondo sarà impegnato nel terzo turno contro lo statunitense Jenson Brooksby, n. 81 Atp. Il match, secondo dalle 14 sul Campo 1, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
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Sinner-Brooksby cinque anni dopo
Sinner e Brooksby si ritroveranno uno di fronte l'altro cinque anni dopo l'ultima volta. L'unico precedente, infatti, risale al 7 agosto 2021, nelle semifinali di Washington: vinse Jannik che poi conquistò il primo Atp 500 della sua carriera. Brooksby si presenta a questa sfida senza set persi nelle prime due partite a Church Road, contro Vukic e Buse.