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Wimbledon, i risultati di oggi: Zverev ai quarti per la prima volta

WIMBLEDON

Sascha Zverev supera in due giorni Jiri Lehecka e raggiunge i quarti di finale a Wimbledon per la prima volta in carriera. Ad attenderlo c'è Fritz. Nel femminile Coco Gauff e Karolina Muchova in semifinale. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Tabù dei quarti di finale a Wimbledon sfatato per Sascha Zverev. Il tedesco è per la prima volta in carriera tra i migliori otto ai Championships, grazie alla vittoria in due giorni su Jiri Lehecka con lo score di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6. Una partita che rischiava di complicarsi per Zverev che al rientro in campo sul 3-3 del terzo set, dopo la sospensione di lunedì sera per via del coprifuoco, ha faticato a trovare il ritmo giusto. Nonostante diverse sbavature e un match point sprecato con un doppio fallo, il n. 3 al mondo è riuscito a chiudere al tiebreak del quarto set. Adesso per Zverev c'è un altro tabù da sfatare visto che ai quarti incontrerà Taylor Fritz che ha vinto gli ultimi nove confronti di fila.

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Gauff e Muchova in semifinale per la prima volta

Nella giornata delle prime volte c'è anche quella di Coco Gauff che vince in rimonta il derby statunitense con Jessica Pegula (4-6, 6-3, 6-3) e approda in semifinale. Un'altra vittoria nel segno della lotta per la 22enne americana che al prossimo turno affronterà Karolina Muchova. La ceca, anche lei per la prima volta in semifinale a Wimbledon, ha battuto Naomi Osaka per 7-6, 6-4.

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Wimbledon, i risultati di oggi

UOMINI 

  • Zverev (Ger) - Lehecka (Cze) 6-4, 7-5, 4-6, 7-6

DONNE

  • Pegula (Usa) - Gauff (Usa) 6-4, 3-6, 3-6
  • Osaka (Jpn) - Muchova (Cze) 4-6, 7-6

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