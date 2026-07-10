È il giorno della grande semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic, in campo nel pomeriggio (dopo la sfida tra Zverev e Fery, prevista alle 14.30). L’avvicinamento dei due campioni al match: dove, come e con chi si stanno allenando

A Wimbledon è il giorno delle semifinali maschili, con i riflettori puntati sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Ad aprire il programma sarà però l'altra semifinale, Zverev-Fery, alle 14.30. Sia Sinner che Djokovic hanno in programma un allenamento pre-match, fissato per entrambi alla stessa ora sui campi di Wimbledon, e non ad Aorangi (seconda volta nelle due settimane del torneo, per Sinner). Se Sinner ha scelto uno sparring partner locale, Djokovic si allena con lo stesso avversario di ieri. Ecco il loro programma:

ore 12.30-13 locali (13.30-14 italiane): Jannik Sinner-Tom Linley , campo 16 Wimbledon

, campo 16 Wimbledon ore 12.30-13 locali (13.30-14 italiane): Novak Djokovic-Marc Polmans, campo 10 Wimbledon