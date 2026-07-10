Sinner-Djokovic oggi su Sky Sport Uno

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Sinner-Djokovic a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming

wimbledon

Jannik Sinner e Novak Djokovic si ritrovano in semifinale a Wimbledon un anno dopo l'ultima volta. Sarà il secondo confronto stagionale dopo la semifinale in Australia, vinta da Nole. Appuntamento oggi pomeriggio, secondo match dalle 14.30 sul Centrale, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER-DJOKOVIC, I PRECEDENTI

Da Wimbledon a Wimbledon. Un anno dopo è ancora Sinner-Djokovic in semifinale all'All England Club. Il dodicesimo atto di uno scontro generazionale, con il n. 1 al mondo che vuole "vendicare" la sconfitta di inizio stagione in semifinale agli Australian Open per centrare la prima finale Slam stagionale. Il match, secondo dalle 14.30 sul Centre Court (orientativamente attorno alle 17.30/18), sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

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Sinner-Djokovic, i precedenti

Sinner e Djokovic si ritroveranno di fronte per la dodicesima volta nel circuito maggiore. L'azzurro è avanti 6-5 nei precedenti, ma ha perso l'ultimo confronto in Australia a gennaio. Sarà anche il quarto match tra i due a Wimbledon: Nole ha vinto nel 2022 e nel 2023, mentre Jannik ha superato il serbo nel precedente dello scorso anno.

  • 2021 - Monte-Carlo (R32): Djokovic b. Sinner 6-4, 6-2
  • 2022 - Wimbledon (QF): Djokovic b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2
  • 2023 - Wimbledon (SF): Djokovic b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6
  • 2023 - ATP Finals (RR): Sinner b. Djokovic 7-5, 6-7, 7-6
  • 2023 - ATP Finals (F): Djokovic b. Sinner 6-3, 6-3
  • 2023 - Davis Cup (SF): Sinner b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5
  • 2024 - Australian Open (SF): Sinner b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7, 6-3
  • 2024 - Shanghai (F): Sinner b. Djokovic 7-6, 6-3
  • 2025 - Roland Garros (SF): Sinner b. Djokovic 6-4, 7-5, 7-6
  • 2025 - Wimbledon (SF): Sinner b. Djokovic 6-3, 6-3, 6-4
  • 2026 - Australian Open (SF): Djokovic b. Sinner 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4

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