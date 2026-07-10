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Wimbledon, Becker: "Sinner favorito, ma Djokovic è un lottatore". VIDEO

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Sinner contro Djokovic in semifinale a Wimbledon, un match ricco di fascino che Boris Becker presenta così a Sky Tennis Show: "Jannik deve alzare il proprio il proprio livello, lui è più potente e più giovane di Djokovic. Ma Nole è attento, capisce subito se l'avversario ha paura, si mette a duellare in campo come un lottatore di strada. Sul centrale può sempre avvenire qualcosa di magico". Sinner-Djokovic è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-DJOKOVIC LIVE

Boris Becker, ospite di Sky Tennis Show, presenta la sfida tra Sinner e Djokovic nella semifinale di Wimbledon, match che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: "Sinner deve alzare il proprio il proprio livello, lui è più potente e più giovane di Djokovic. Ma Nole è attento, capisce subito se l'avversario ha paura e ne trae vantaggio. Jannick è il favorito, ma sul centrale può sempre esserci qualcosa di magico e Nole può intuire l'opportunità. Djokovic è un po' come uno street fighter, un lottatore di strada, si mette proprio a duellare in campo, per lui è come un combattimento, se contro di lui metti giù il cappello lui ti distrugge. Mentre Sinner ha una 'poker face': è riflessivo, ma può anche essere un vulcano, non fa vedere ciò che ha dentro, e questo può essere un grande vantaggio".

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