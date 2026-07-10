Fognini ha presentato la sfida tra Sinner e Djokovic nella semifinale di Wimbledon durante Sky Tennis Show: "Credo che sia una finale anticipata. Sono due giocatori molto simili, la differenza sta tanto nel carattere. Nole ha un carattere un pochino più 'cattivo' sotto questo punto di vista, mentre Jannik è molto più calmo e tranquillo. Ci aspettiamo la partita più bella del torneo perché in campo ci saranno due grandi campioni". Sinner-Djokovic è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Fabio Fognini nel corso della sua carriera ha giocato sia contro Djokovic sia contro Sinner. Oggi Nole e Jannik si affronteranno a Wimbledon nella semifinale del torneo più affascinante dell’anno (sarà possibile seguire il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Fognini da ex avversario ha presentato questa grande sfida nel corso di Sky Tennis Show: "Sinner è il favorito, ci aspettiamo la partita più bella del torneo perché in campo ci saranno due grandi campioni. Sono curioso di vedere se Jannik riuscirà ad alzare il livello, quel suo livello che non è riuscito a tirare fuori al 100% fin qui a Wimbledon. Sono sicurissimo che ha una tattica molto precisa in testa per questo match, ne avrà parlato con Vagnozzi e con Cahill. Penso e credo che sia una finale anticipata. Sono due giocatori molto simili, Sinner è la versione 2.0 di Djokovic, la differenza sta tanto nel carattere. Nole ha un carattere un pochino più 'cattivo' sotto questo punto di vista, mentre Jannik è molto più calmo e tranquillo: ogni volta che perde una partita, Sinner ha talmente le idee chiare che entra in conferenza stampa lucido, sa cosa ha sbagliato, va a casa, sa su cosa deve lavorare e la volta successiva la mette in atto. Questo secondo me fa la differenza".