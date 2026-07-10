Sinner-Djokovic e Zverev-Fery: il programma su Sky

Ai Championships è il giorno delle semifinali maschili. Riflettori puntati sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Aprirà il programma Zverev-Fery alle 14.30. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Venerdì dedicato alle semifinali maschili a Wimbledon, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'attesa sul Centre Court è tutta per Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il 12° confronto tra l'azzurro e il serbo che si ritroveranno di fronte in semifinale ai Championships per il secondo anno consecutivo. Sinner arriva dalla vittoria in tre set contro Struff, mentre Nole è reduce dalla maratona di 5 ore e 15 minuti con Auger-Aliassime. Il programma inizierà alle ore 14.30 con la semifinale della parte bassa del tabellone, tra Alexander Zverev e Arthur Fery. Il tedesco può centrare prima finale Slam a Wimbledon e tornare n. 2 al mondo; il britannico, invece, vuole continuare il suo cammino da favola.
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Il programma di oggi su Sky Sport e in streaming su NOW
SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 14 - Sky Tennis Show
- ore 14.30 - Fery (Gbr) vs Zverev (Ger)
- a seguire - SINNER (Ita) vs Djokovic (Srb)
- a seguire - Sky Tennis Show
WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 251
- ore 14 - Aoiama/Liang vs DabrowsiStefani
- a seguire - Fernandez vs Hewett
- a seguire - Gup/Mladenovic vs X.Jiang/Y. Xu