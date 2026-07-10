Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Ai Championships è il giorno delle semifinali maschili. Riflettori puntati sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Aprirà il programma Zverev-Fery alle 14.30. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Venerdì dedicato alle semifinali maschili a Wimbledon, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'attesa sul Centre Court è tutta per Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il 12° confronto tra l'azzurro e il serbo che si ritroveranno di fronte in semifinale ai Championships per il secondo anno consecutivo. Sinner arriva dalla vittoria in tre set contro Struff, mentre Nole è reduce dalla maratona di 5 ore e 15 minuti con Auger-Aliassime. Il programma inizierà alle ore 14.30 con la semifinale della parte bassa del tabellone, tra Alexander Zverev e Arthur Fery. Il tedesco può centrare prima finale Slam a Wimbledon e tornare n. 2 al mondo; il britannico, invece, vuole continuare il suo cammino da favola.

Leggi anche

Sinner-Djokovic, sarà l'atto XII: i precedenti

Il programma di oggi su Sky Sport e in streaming su NOW

SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 14 - Sky Tennis Show
  • ore 14.30 - Fery (Gbr) vs Zverev (Ger)
  • a seguire - SINNER (Ita) vs Djokovic (Srb)
  • a seguire - Sky Tennis Show

WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 251

  • ore 14 - Aoiama/Liang vs DabrowsiStefani
  • a seguire - Fernandez vs Hewett
  • a seguire - Gup/Mladenovic vs X.Jiang/Y. Xu

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Djokovic e Zverev-Fery: il programma su Sky

Tennis

Ai Championships è il giorno delle semifinali maschili. Riflettori puntati sulla super sfida tra...

Sinner-Djokovic oggi su Sky Sport Uno

wimbledon

Jannik Sinner e Novak Djokovic si ritrovano in semifinale a Wimbledon un anno dopo l'ultima...

La finale femminile sarà Muchova-Noskova

wimbledon

La finale di Wimbledon 2026 sarà il derby ceco tra Karolina Muchova, che ha sconfitto in tre set...

Alcaraz, obiettivo America: allenamenti da lunedì

dalla spagna

Come riportato dal quotidiano murciano La Verdad, Alcaraz si sottoporrà venerdì a un controllo...

Muchova come Becker: volée in tuffo contro Gauff

wimbledon

Karolina Muchova... alla Becker! Nel video la magica volée in tuffo con cui la tennista ceca...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS