Sinner-Djokovic e Zverev-Fery: il programma su Sky

Venerdì dedicato alle semifinali maschili a Wimbledon, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'attesa sul Centre Court è tutta per Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il 12° confronto tra l'azzurro e il serbo che si ritroveranno di fronte in semifinale ai Championships per il secondo anno consecutivo. Sinner arriva dalla vittoria in tre set contro Struff, mentre Nole è reduce dalla maratona di 5 ore e 15 minuti con Auger-Aliassime. Il programma inizierà alle ore 14.30 con la semifinale della parte bassa del tabellone, tra Alexander Zverev e Arthur Fery. Il tedesco può centrare prima finale Slam a Wimbledon e tornare n. 2 al mondo; il britannico, invece, vuole continuare il suo cammino da favola.

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