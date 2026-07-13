Cahill: "Futuro con Sinner? Vedremo a fine anno"

Nella conferenza post finale, Darren Cahill è tornato a parlare del suo futuro con Sinner: "Rimarrò fino alla fine del 2026, poi vedremo. A fine stagione ci siederemo insieme e decideremo quale sarà la scelta migliore per Jannik". Poi il coach australiano elogia l'azzurro: "Ha dimostrato la sua maturità. Riesce a incassare un colpo duro, a rialzarsi e ripartire. Avrà una carriera lunga e straordinaria"

Un anno fa, il destino di Darren Cahill al fianco di Jannik Sinner fu legato a una scommessa. "Se avessi vinto Wimbledon, avrei deciso io il suo futuro": era questo il patto tra il campione altoatesino e il coach australiano, che inizialmente aveva deciso di lasciare il team al termine del 2025. Il trionfo ai Championships, però, cambiò i piani. Oggi, invece, non ci sono patti o promesse. " Rimarrò fino alla fine del 2026, poi vedremo " ha spiegato Cahill nella conferenza stampa dopo la finale. "Avevo detto che avrei smesso alla fine del 2025, poi ho cambiato idea - ha aggiunto il tecnico australiano, al fianco del numero uno del mondo dal 2022 - Arrivati a fine stagione ci siederemo insieme e decideremo quale sarà la scelta migliore per Jannik".

"Sinner ha dimostrato la sua maturità, avrà una lunga carriera"

Nella lunga conferenza stampa al fianco di Simone Vagnozzi, Cahill è tornato a parlare di quanto accaduto al Roland Garros. Un momento di difficoltà che Sinner è riuscito a trasformare in occasione di crescita: "Quello che è successo a Parigi è stato uno di quegli episodi difficili da spiegare. Non sappiamo esattamente cosa sia accaduto. Dopo il torneo ha fatto tutti i controlli necessari e abbiamo modificato alcuni aspetti della preparazione, soprattutto per affrontare meglio le giornate molto calde. Ma non sappiamo con certezza se fosse quello il problema. È stata semplicemente una situazione alla quale non abbiamo ancora una risposta precisa.

Questo però dimostra la maturità di Jannik. Riesce a incassare un colpo durissimo, rialzarsi e ripartire. Siamo arrivati qui dodici giorni prima dell'inizio del torneo e abbiamo scelto di non disputare un torneo di preparazione, quindi sapevamo che le prime partite sarebbero state complicate. Lui ha semplicemente abbassato la testa e lavorato duramente. Ha avuto un atteggiamento eccezionale per tutto il torneo.

Avrà una carriera lunga e straordinaria e avrà tante altre occasioni per vincere Slam. Non penso che questo fosse più importante degli altri, ma è stato sicuramente qualcosa di davvero speciale".