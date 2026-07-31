A Montreal è il giorno del sorteggio del tabellone principale, in programma alle ore 17. Senza Sinner, la testa di serie numero 1 è Alexander Zverev. Presenti sette italiani: a guidare la "pattuglia" azzurra è Flavio Cobolli, n. 6 del seeding. C'è il ritorno di Musetti in un Masters 1000. Di seguito tutte le teste di serie e gli italiani al via sul cemento canadese. Il torneo di Montreal è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 2 al 13 agosto
- Testa di serie numero 1
- Testa di serie numero 2
- Testa di serie numero 3
- Testa di serie numero 4
- Testa di serie numero 5
- Testa di serie numero 6
- Testa di serie numero 7
- Testa di serie numero 8
- Testa di serie numero 9
- Testa di serie numero 10
- Testa di serie numero 11
- Testa di serie numero 12
- Testa di serie numero 13
- Testa di serie numero 14
- Testa di serie numero 15
- Testa di serie numero 16
- Testa di serie numero 17
- Testa di serie numero 18
- Testa di serie numero 19
- Testa di serie numero 20
- Testa di serie numero 21
- Testa di serie numero 22
- Testa di serie numero 23
- Testa di serie numero 24
- Testa di serie numero 25
- Testa di serie numero 26
- Testa di serie numero 27
- Testa di serie numero 28
- Testa di serie numero 29
- Testa di serie numero 30
- Testa di serie numero 31
- Testa di serie numero 32
- Matteo BERRETTINI
- Mattia BELLUCCI
- Lorenzo SONEGO