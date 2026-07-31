A Montreal è il giorno del sorteggio del tabellone principale, in programma alle ore 17. Senza Sinner, la testa di serie numero 1 è Alexander Zverev. Presenti sette italiani: a guidare la "pattuglia" azzurra è Flavio Cobolli, n. 6 del seeding. C'è il ritorno di Musetti in un Masters 1000. Di seguito tutte le teste di serie e gli italiani al via sul cemento canadese. Il torneo di Montreal è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 2 al 13 agosto

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