Us Open, il ritorno di Federer: partita esibizione con McEnroe, Agassi e Roddick
'Roger Federer: An Icon Returns to New York' è stato il titolo dell'evento che ha celebrato il ritorno del 5 volte vincitore degli Us Open all'Arthur Ashe per una partita esibizione con John McEnroe, Andre Agassi e Andy Roddick. "Mi sono innamorato di questa città e di questo campo fin dal primo giorno" ha raccontato lo svizzero che entrerà nell'International Tennis Hall of Fame
- L'ingresso in campo del "Re", accolto da una standing ovation a New York
- "È fantastico essere tornato a New York, incredibile - ha detto Federer -. Ho ricordi straordinari di questo campo, dei tifosi. Nel 2004 e nel 2005 qui è iniziato tutto, con le vittorie ottenute in questa città. Credo che la mia prima volta sul campo Centrale sia stata contro Agassi, non mi ha dato chance e mi sono detto: ok, non è così facile, non così in fretta Roger”
- A fargli da compagno e da avversari nella serata sono stati John McEnroe, Andre Agassi e Andy Roddick
- Il primo match d'esibizione è stato il singolare contro Andy Roddick, vinto 6-3
- E non sono mancati alcuni dei colpi di classe di King Roger, come il suo rovescio
- La seconda partita di esibizione è stata quella giocata in coppia: da una parte Federer e McEnroe (27 Slam in due), dall'altra Agassi e Roddick
- A vincere è stata la coppia Federer-McEnroe: 7-5 il punteggio finale nel set
- Presenti tanti vip per la serata celebrativa dell'ex tennista svizzero
- C'è anche chi dalle tribune ha chiesto la mano 'santa' di Federer...
- Il saluto finale di Roger Federer al pubblico di New York: sabato 29 agosto entrerà nell'International Tennis Hall of Fame