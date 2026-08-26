'Roger Federer: An Icon Returns to New York' è stato il titolo dell'evento che ha celebrato il ritorno del 5 volte vincitore degli Us Open all'Arthur Ashe per una partita esibizione con John McEnroe, Andre Agassi e Andy Roddick. "Mi sono innamorato di questa città e di questo campo fin dal primo giorno" ha raccontato lo svizzero che entrerà nell'International Tennis Hall of Fame

US OPEN, IL PROGRAMMA DEL DOPPIO MISTO SU SKY