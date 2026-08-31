Alcaraz al 2° turno degli US Open: Safiullin battuto 6-4, 6-4, 6-4. HIGHLIGHTS
Carlos Alcaraz torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza nel singolare maschile e lo fa con una vittoria convincente al 1° turno degli US Open: il n.2 del tabellone batte il russo Roman Safiullin, n.99 del mondo con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)
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Alcaraz-Safiullin: highlights US Open
Alcaraz torna e vince! 6-4, 6-4, 6-4 a Safiullin
Dopo 139 giorni di assenza, Carlos Alcaraz torna, vince e convince: lo spagnolo, n.3 del mondo, si libera del russo Roman Safiullin e si qualifica per il 2° turno degli US Open. Il campione in carica vince 6-4, 6-4, 6-4 in due ore e 22' di gioco: al prossimo turno sfiderà il portoghese Jaime Faria. Una buona versione del murciano, che dopo oltre 4 mesi di stop ha fatto vedere un'ottima condizione fisica e nessun timore nel colpire la palla con violenza. Per lui due ace e 5 doppi falli, il 68% di prime in campo con una resa del 66%, 28 vincenti (un paio da circoletto rosso) e 27 non forzati. Per il titolo a New York bisognerà fare i conti anche con il campione in carica, seppur non al 100%
9° game: Safiullin tiene il servizio, 4-5 con Alcaraz
Sotto 40-0 Alcaraz piazza un drittone pazzesco vincente in risposta (40-15), ma è l'unico punto conquistato: Carlos servirà per il match dopo il cambio campo
8° game: Alcaraz tiene il servizio, 5-3 con Safiullin
Safiullin risponde alla grande e con un paio di frigoriferi risale 15-30, Alcaraz reagisce da campione: con il primo ace del match ribalta il game e costringe il russo a servire per allungare il match
7° game: Safiullin tiene il servizio, 3-4 con Alcaraz
Si gioca poco in questo game: Safiullin lo porta a casa 40-30 mettendo a segno praticamente solo prime vincenti
6° game: Alcaraz tiene il servizio, 4-2 con Safiullin
Trova un paio di buone prime Carlos che sale 40-15 e chiude i conti. Applausi dell'Ashe per una buona versione di Alcaraz finora
5° game: Safiullin tiene il servizio, 2-3 con Alcaraz
Serve alla grande Safiullin, che sul 40-15 piazza l'ottavo ace e resta attaccato al match
4° game: Alcaraz tiene il servizio, 3-1 con Safiullin
Safiullin rimonta da 30-0 a 30-30, poi sale di livello Carlitos: due punti di fila e break confermato
3° game: break Alcaraz, 2-1 con Safiullin
Alcaraz aggredisce in risposta e con il drittone mette la freccia 15-30, poi sul 30-40 guadagna palla break: a segno Carlitos, è lui il primo a piazzare il break!
2° game: Alcaraz salva tre palle break, 1-1 con Safiullin
Ancora difficoltà per il primo game al servizio di Carlitos, che si ritrova sotto subito 15-40 con due palle break da fronteggiare, annullate. Ne ha una terza Safiullin (doppio fallo dello spagnolo), ancora non sfruttata. Alcaraz tiene con il brivido il turno di servizio
1° game: Safiullin tiene il servizio, 1-0 con Alcaraz
Alcaraz risponde colpo su colpo e sale 30-30, poi Safiullin riesce a chiudere il game a rete non senza difficoltà. Parte avanti lui nel 3°
3° SET AL VIA! Servizio Safiullin
Alcaraz vince anche il 2° set: 6-4 a Safiullin
Alcaraz porta a casa anche il 2° set, ma questa volta con una rimonta dopo un break subito in apertura: bravo Carlos che poi piazza l'allungo nel 7° game grazie anche a un Safiullin molto più falloso in questo parziale. Si gioca da 90' sull'Ashe
9° game: Safiullin tiene il servizio, 4-5 con Alcaraz
Serve bene Safiullin che trova anche l'ace del 40-0: tiene il turno a zero il russo. Ora Alcaraz serve per chiudere il set
8° game: Alcaraz tiene il servizio, 5-3 con Safiullin
Sul 30-30 pari, Alcaraz viene anche aiutato da un Safiullin pasticcione a rete: Carlos conferma il break, ora il russo serve per allungare il set
7° game: break Alcaraz, 4-3 con Safiullin
Passante da urlo di Carlos che sale 0-30, poi Safiullin sbaglia un rovescio e concede due palle break (15-40): Alcaraz a segno con un drittone dei suoi! Vamos, dice lo spagnolo!
6° game: Alcaraz tiene il servizio, 3-3 con Safiullin
Bene Alcaraz al servizio, sale 40-15 e poi chiude con lo smash. Grande equilibrio in questo 2° set
5° game: Safiullin tiene il servizio, 3-2 con Alcaraz
Alcaraz ora va in pressione su un Safiullin che sta commettendo più gratuiti e sale 30-30. Con due punti di fila il russo torna a tenere il servizio e si rimette davanti
4° game: Alcaraz tiene il servizio, 2-2 con Safiullin
Un paio di errori con il dritto per Safiullin, che si trova sotto 40-15 : a segno Alcaraz, si torna on serve
3° game: break Alcaraz, 1-2 con Safiullin
Sotto 15-30, Safiullin si affida ancora alla prima di servizio per la parità. Si va ai vantaggi dove Alcaraz guadagna palla break e va subito a segno! Recupera subito Carlitos
2° game: break Safiullin, 2-0 con Alcaraz
Carlos parte con il terzo doppio fallo (0-15), poi affonda il dritto per lo 0-30. Con l'errore di rovescio concede tre palle break (0-40): Safiullin breakka a zero. Che inizio per lui!
1° game: Safiullin tiene il servizio, 1-0 con Alcaraz
Parte alla grande Safiullin al servizio: non concede nulla il russo, che parte avanti nel 2° set
2° SET AL VIA! Servizio Safiullin
Alcaraz vince il 1° set: 6-4 a Safiullin
E' di Carlos Alcaraz il primo set! 6-4 in 49' per lo spagnolo, reattivo e caldo già dai primi scambi: annulla due palle break, poi piazza la zampata nel 7° game contro un buon Safiullin. E' un Alcaraz in buona forma visto lo stop di 4 mesi
9° game: Safiullin salva due set point, 4-5 con Alcaraz
Carlitos avanti 15-30, poi sbaglia una risposta non impossibile per il 30-30. Si va ai vantaggi e Alcaraz guadagna set point, annullata con un colpo al volo da fenomeno da Safiullin. Ne ha un secondo Carlos, ancora annullato. Safiullin si salva, ora tocca ad Alcaraz chiudere
8° game: Alcaraz tiene il servizio, 5-3 con Safiullin
Serve bene Carlitos che da 0-15 ribalta fino al 30-15. Sul 40-30 commette il secondo doppio fallo per andare ancora ai vantaggi, dove Alcaraz ha ancora la meglio: Safiullin servirà per allungare il set
7° game: break Alcaraz, 4-3 con Safiullin
Va in pressione Carlitos in risposta e sale 0-30, poi con la difesa guadagna le prime palle break sul 15-40: con il drittone alla seconda chance va a segno ed esulta come a un gol!
6° game: Alcaraz tiene il servizio, 3-3 con Safiullin
Qualche imprecisione di troppo per Carlitos, che deve rincorrere sempre e salva un'altra palla break sul 30-40. Ai vantaggi gioca bene Alcaraz che sorride e si diverte
5° game: Safiullin tiene il servizio, 3-2 con Alcaraz
Tira una grande risposta Carlitos che si porta 30-30, poi prova un paio di sbracciate ma non gli riescono: resta avanti Safiullin sull'Ashe
4° game: Alcaraz tiene il servizio, 2-2 con Safiullin
Carlos serve bene anche con la seconda e sale 30-0: il russo trova un paio di risposte per il 40-30, poi legge bene la palla corta e trascina ai vantaggi lo spagnolo. Alcaraz tiene ancora il servizio soffrendo
3° game: Safiullin tiene il servizio, 2-1 con Alcaraz
Serve alla grande Safiullin, che concede solo un 15 ad Alcaraz in risposta: spagnolo che si muove bene ma ovviamente è un po' arrugginito
2° game: Alcaraz salva una palla break, 1-1 con Safiullin
Doppio fallo di Carlos che poi tira il vincente di dritto per il 15-15. Il russo sale 15-30, poi conquista la prima palla break (30-40), sprecata malamente. Ai vantaggi gioca bene Alcaraz, che poi caccia un urlo liberatorio
1° game: Safiullin tiene il servizio, 1-0 con Alcaraz
Carlitos avanti 15-30, poi Safiullin mette tante prime e ribalta il game: il primo game è del russo
1° SET AL VIA! Servizio Safiullin
Alcaraz-Safiullin è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Riscaldamento in corso! Tra poco si parte
ECCO ALCARAZ! Ovazione per Carlitos dopo 139 giorni di assenza
Tutto pronto sull'Arthur Ashe! Alcaraz pronto al rientro dopo oltre 4 mesi!
Cinà-Michelsen, Darderi-Wendelken e Arnaldi-Duckworth agli US Open, risultato diretta live
Tre azzurri impegnati nel primo turno degli US Open: Federico Cinà prosegue il match di domenica interrotto per pioggia con Michelsen, Matteo Arnaldi affronta l'australiano James Duckworth. Luciano Darderi, invece, se la vede contro il britannico Harry Wendelken. I match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Segui qui il risultato in diretta. Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)
Cinà, Arnaldi e Darderi, i match LIVE su Sky SportVai al contenuto
Non ci eravamo sbagliati su Djokovic, ma sul tempo
Abbiamo la tendenza a rendere immortali i campioni nello sport, ma il tempo presenta sempre il suo conto: la bella sceneggiatura su Djokovic alla fine si è trasformata in un documentario. E anche gli immortali, alla fine, hanno una data di nascita
Non ci eravamo sbagliati su Djokovic, ma sul tempoVai al contenuto
Il match è in programma sull'Arthur Ashe Stadium. Nel frattempo Sabalenka ha battuto in due set Osorio
Nei tornei dello Slam, il miglior risultato assoluto di Safiullin rimane il quarto di finale conquistato a Wimbledon nel 2023.
Tutto pronto sull'Ashe per Alcaraz-Safiullin: diretta Sky Sport Uno e in streaming su NOW
In carriera, Carlos Alcaraz mantiene una spaventosa percentuale di successo nei match al quinto set, pari al 93,75% di vittorie.
A inizio 2026, Alcaraz è diventato il più giovane uomo nell'Era Open a completare il Career Grand Slam, raggiungendo quota 7 titoli Major totali.
Quella contro Alcaraz a Parigi è stata una delle 3 vittorie in carriera ottenute da Safiullin contro un giocatore della top 10 mondiale
Nell'ultimo scontro diretto ufficiale tra i due, giocato al Paris Masters 2023, Safiullin ha battuto Alcaraz in due set con il punteggio di 6-3, 6-4.
I precedenti ufficiali nel circuito maggiore vedono una situazione di perfetta parità sull'1-1.
Il suo record assoluto nei match di tabellone principale a Flushing Meadows è in perfetto pareggio: 3 vittorie e 3 sconfitte.
Nelle sue precedenti tre apparizioni a New York, il russo si è sempre fermato al secondo turno.
Safiullin partecipa al tabellone principale dell'US Open per la quarta volta in carriera (dopo le edizioni 2023, 2024 e 2025).
Il tennista classe 1997 ha raggiunto il suo best ranking in carriera l'8 gennaio 2024, toccando la posizione numero 36.
Roman Safiullin affronta l'US Open 2026 con un ranking attuale che lo vede alla posizione numero 99 del mondo.
Lo spagnolo gioca questo torneo come testa di serie numero 2 del tabellone maschile
Tabellone US Open: le teste di serie al sorteggioVai al contenuto
Nel 2022, proprio grazie al trionfo a New York, è diventato il più giovane numero 1 del mondo nella storia dell'ATP a soli 19 anni, 4 mesi e 6 giorni.
Alcaraz ha già vinto 2 titoli dell'US Open in carriera, il primo nel 2022 e il secondo nel 2025.
Il fenomeno spagnolo vanta uno straordinario record di 24 vittorie e solo 3 sconfitte sui campi dell'US Open.
Alcaraz: "Strano non vedere Sinner da sette mesi... "
Carlitos è tornato in campo la scorsa settimana per la prima volta giocando il doppio misto insieme a Serena Williams e perdendo al 2° turno contro la coppia Cobolli-Bencic
Lo spagnolo non gioca un match ufficiale in singolare maschile dallo scorso aprile, quando si ritirò dopo aver vinto nel 1° turno del torneo 500 di Barcellona per un problema al polso
Carlos Alcaraz si presenta a Flushing Meadows come campione in carica, avendo conquistato il titolo nel 2025 battendo in finale Jannik Sinner
Il ritorno di Diretta Tennis
Su Sky Sport Max (206), spazio a Diretta Tennis, il programma con regia dedicata che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro per vivere in tempo reale tutti i momenti chiave degli incontri in corso. Inoltre, come avviene già per i principali tornei ATP e WTA, sarà possibile seguire in diretta qualsiasi match di singolare e doppio su ogni campo del torneo. I clienti Sky potranno accedere a tutte le partite tramite Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream se connessi a Internet. Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, il servizio che consente di accedere ai canali dedicati con le immagini live da tutti i campi del torneo.
Carlos Alcaraz affronta Roman Safiullin nel 1° turno degli US Open
Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW