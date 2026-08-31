Dopo 139 giorni di assenza, Carlos Alcaraz torna, vince e convince: lo spagnolo, n.3 del mondo, si libera del russo Roman Safiullin e si qualifica per il 2° turno degli US Open. Il campione in carica vince 6-4, 6-4, 6-4 in due ore e 22' di gioco: al prossimo turno sfiderà il portoghese Jaime Faria. Una buona versione del murciano, che dopo oltre 4 mesi di stop ha fatto vedere un'ottima condizione fisica e nessun timore nel colpire la palla con violenza. Per lui due ace e 5 doppi falli, il 68% di prime in campo con una resa del 66%, 28 vincenti (un paio da circoletto rosso) e 27 non forzati. Per il titolo a New York bisognerà fare i conti anche con il campione in carica, seppur non al 100%