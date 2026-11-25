Nella serata di martedì, Jannik Sinner ha annunciato che si è operato al ginocchio destro per via di un'infiammazione tendinea (detta sindrome della bandelletta ileotibiale). Sotto il post pubblicato su Instagram, sono arrivati oltre 10mila messaggi tra cui tanti sportivi del mondo del tennis (come Berrettini, Cobolli e Becker) e non solo (come l'amico Giovinazzi e Yildiz). Eccoli di seguito
- Paritamo dai messaggi ricevuti da tutto l'Italtennis. Tra i principali c'è quello di Matteo Berrettini: "Ti aspettiamo Jan".
- Immancabile anche il commento del numero 7 al mondo, che ha Sky ha aggiunto: "Dopo la news, a Sinner ho subito scritto un messaggio".
- Il cuore e la bandiera italiana sono invece le emoji scelte dal capitano dell'Italia in Coppa Davis, Filippo Volandri.
- Un altro dei protagonisti in Coppa Davis: "Forza Jan", ha scritto Andrea Vavassori.
- Chi non sarà quest'anno a Bologna, ma di Coppe Davis ne ha vinte con Sinner è Simone Bolelli, questo il suo commento per Jannik.
- Parlando sempre dei tennisti italiani, è arrivato anche il messaggio di Fabio Fognini, che ha scritto: "Buon recupero".
- Anche il circuito femminile italiano ha voluto abbracciare Sinner, come Jasmine Paolini...
- ... ed Elisabetta Cocciaretto, anche lei alle prese con un infortunio al ginocchio.
- C'è poi spazio per chi ha avuto il piacere di affrontare Sinner da avversario, come Hurkacz che ha augurato a Jannik un "veloce recupero".
- 'Il demone' è uno dei principali 'avversari' di Jannik in campo, considerando che si sono affrontati ben 13 volte (e ha sempre vinto Sinner). "Ti auguro un veloce recupero amico", ha scritto l'australiano.
- Avversari sì, ma anche compagni di... doppio. È il caso di Zizou Bergs (che ha giocato con Sinner il doppio a Monte-Carlo quest'anno): "Prenditi cura di te!".
- Splendido il messaggio di Becker: "Amico mio, ti auguro un totale e veloce recupero! Il tennis non è lo stesso senza di te...".
- Dal tennis agli amici di Jannik. Su tutti c'è Antonio Giovinazzi, pilota Ferrari Endurance.
- E non poteva mancare anche Mondo Duplantis.
- La fuoriclasse americana (ancora alle prese con l'incidente di Cortina dell'8 febbraio) carica Jannik in vista del recupero: "Tornerai, non ci sono dubbi a riguardo".
- Oltre a Vonn, c'è il commento di Shiffrin, che 'manda' a Sinner energie positive per il ritorno in campo.
- Anche la stella della Juventus in questo momento è fuori per infortunio, ma è sulla strada del rientro. Il turco ha mandato un cuore a Jannik dopo l'incontro avuto durante la settimana delle Atp Finals a Torino.
- Dal mondo Wta, l'ucraina ha augurato a Jannik un veloce recupero.