Nella serata di martedì, Jannik Sinner ha annunciato che si è operato al ginocchio destro per via di un'infiammazione tendinea (detta sindrome della bandelletta ileotibiale). Sotto il post pubblicato su Instagram, sono arrivati oltre 10mila messaggi tra cui tanti sportivi del mondo del tennis (come Berrettini, Cobolli e Becker) e non solo (come l'amico Giovinazzi e Yildiz). Eccoli di seguito

SINNER È TORNATO IN ITALIA: LE NEWS LIVE