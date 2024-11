Anche nel terzo match, vinto contro Medvedev, l'accoglienza di Torino per Sinner è stata molto calorosa. Ma come già nelle partite precedenti, oltre ad applausi e cori, per Jannik sono stati tanti gli striscioni esposti dai fan. Dai più classici (come "Forza Sinner" e "Sei il N.1") ai più curiosi e divertenti ("Vuoi essere mio genero?" o "compra il Toro" mostrato da un tifoso granata"). Ecco una rassegna dei migliori striscioni esposti per il numero uno del mondo in queste Atp Finals

