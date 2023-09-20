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Ranking ATP, tutti i giocatori numero 1 della storia

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Alexander Zverev diventa il 30esimo numero 1 del ranking Atp dalla sua introduzione nel 1973. Il tedesco è il secondo giocatore più anziano a raggiungere la vetta mondiale a 29 anni e 196 giorni: davanti a lui solo John Newcombe. Di seguito tutti i numeri 1 della storia

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