Alexander Zverev diventa il 30esimo numero 1 del ranking Atp dalla sua introduzione nel 1973. Il tedesco è il secondo giocatore più anziano a raggiungere la vetta mondiale a 29 anni e 196 giorni: davanti a lui solo John Newcombe. Di seguito tutti i numeri 1 della storia
- A sette mesi dall'ultima volta, cambia di nuovo il vertice del ranking ATP: sarà Sascha Zverev a superare Jannik Sinner, che occupava la vetta dal 13 aprile 2026.
- Si tratta del 122° cambio al comando della classifica mondiale, una storia lunga che affonda le sue radici nel 1973, quando il primo numero 1, Ilie Nastase, dopo 40 settimane cedette il primato a John Newcombe.
- Dal 23 agosto 1973 al 2 giugno 1974
- Primo n. 1 con il ranking computerizzato
- Settimane in vetta al ranking: 40
- Dal 3 giugno 1974 al 28 luglio 1974
- Settimane in vetta al ranking: 8
- Jimbo è stato n. 1 al mondo in nove occasioni differenti: la prima risale al 29 luglio 1974
- Settimane in vetta al ranking: 268
- Il primo "regno" di Borg durò appena una settimana: dal 23 al 29 agosto 1977. Poi totalizzò complessivamente più di 100 settimane da n. 1
- Settimane in vetta al ranking: 109
- Quindici anni ai vertici per The Genius: prima volta da n. 1 il 3 marzo 1980, l'ultima volta l'8 settembre 1985
- Settimane in vetta al ranking: 170
- A metà degli anni '80, nella lotta al vertice tra McEnroe e Connors, si infila Terminator. Il 28 febbraio 1983, un anno prima di vincere il primo Slam in carriera al Roland Garros, conquista la vetta del ranking che lascerà per l'ultima volta nel 1990
- Settimane in vetta al ranking: 270
- Diventato n. 1 dopo la vittoria allo US Open 1888, lo svedese rimase ai vertici per 20 settimane fino al 28 gennaio 1989
- Settimane in vetta al ranking: 20
- Lo svedese è salito in cima al mondo il 13 agosto del 1990
- Settimane in vetta al ranking: 72
- Il tedesco è stato n°1 del mondo per la prima volta il 28 gennaio del 1991
- Settimane in vetta al ranking: 12
- Lo statunitense sale sul trono ATP per la prima volta il 10 febbraio 1992
- Settimane in vetta al ranking: 58
- Un giovane Pete diventa n°1 del mondo il 12 aprile 1993: vi resterà molto tempo...
- Settimane in vetta al ranking: 286
- L'americano scala la classifica per la prima volta il 10 aprile 1995
- Settimane in vetta al ranking: 101
- 12 febbraio 1996: è questa la data in cui l'austriaco diventa il re del mondo per la prima volta
- Settimane in vetta al ranking: 6
- Il cileno sale in cima alla classifica mondiale il 30 marzo 1998
- Settimane in vetta al ranking: 6
- Lo spagnolo diventa n°1 del ranking il 15 marzo 1999
- Settimane in vetta al ranking: 2
- 3 maggio 1999: è questa la data in cui il russo si issa in cima alla classifica ATP
- Settimane in vetta al ranking: 6
- Toccata a fuga per l'australiano: una sola settimana da n°1 il 26 luglio 1999
- Settimane in vetta al ranking: 1
- Lo sconfinato talento russo raggiunge il n°1 del mondo il 20 novembre 2000
- Settimane in vetta al ranking: 9
- Il riccio che ha fatto sognare il Brasile diventa n°1 per la prima volta il 4 dicembre 2000
- Settimane in vetta al ranking: 43
- Il biondo australiano comincia il suo dominio il 19 novembre 2001
- Settimane in vetta al ranking: 80
- Lo spagnolo diventa n°1 del mondo l'8 settembre 2003
- Settimane in vetta al ranking: 8
- Lo statunitense è l'ultimo a raggiungere la vetta prima dell'arrivo dei 'big 4': succede il 3 novembre 2003
- Settimane in vetta al ranking: 13
- Sua Maestà diventa n°1 del mondo per la prima volta il 2 febbraio 2004
- Settimane in vetta al ranking: 310
- Il fenomeno di Manacor si porta in cima al mondo il 18 agosto 2008
- Settimane in vetta al ranking: 209
- Il dominio del serbo ha inizio il 4 luglio 2011
- Settimane in vetta al ranking: 428
- Il quarto moschettiere ha il suo momento di gloria il 7 novembre 2016, fino al 20 agosto 2017
- Settimane in vetta al ranking: 41
- Il russo diventa il primo n°1 del mondo diverso dai 'Big 4' il 28 febbraio 2022
- Settimane in vetta al ranking: 16
- A nemmeno 20 anni, il 12 settembre 2022, lo spagnolo è diventato il più giovane di sempre a raggiungere la testa della classifica. Un "regno" proseguito anche negli anni successivi. L'ultimo fino al 12 aprile 2026, dopo la finale persa contro Sinner a Monte-Carlo.
- Settimane in testa al ranking: 66
- Primo italiano a salire sul trono del ranking Atp, Jannik ha lasciato il vertice della classifica il 2 novembre 2026 dopo un regno di 29 settimane, fermato dopo Wimbledon dall'infortunio al ginocchio
- Settimane in testa al ranking: 95
- Primo tedesco capace di chiudere l'anno al 1° posto della classifica mondiale, Zverev è diventato a 29 anni e 196 giorni il secondo giocatore più anziano a raggiungere il vertice del ranking