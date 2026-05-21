Roland Garros, Sinner e le altre teste di serie al sorteggio del tabellone
Alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno nove azzurri, sette in campo maschile e due in campo femminile. Jannik Sinner guida il seeding, tra le teste di serie anche Cobolli e Darderi. Di seguito le 32 teste di serie e tutti gli italiani impegnati nel secondo Slam dell'anno
- Testa di serie numero 1
- Testa di serie numero 2
- Testa di serie numero 3
- Testa di serie numero 4
- Testa di serie numero 5
- Testa di serie numero 6
- Testa di serie numero 7
- Testa di serie numero 8
- Testa di serie numero 9
- Testa di serie numero 10
- Testa di serie numero 11
- Testa di serie numero 12
- Testa di serie numero 13
- Testa di serie numero 14
- Testa di serie numero 15
- Testa di serie numero 16
- Testa di serie numero 17
- Testa di serie numero 18
- Testa di serie numero 19
- Testa di serie numero 20
- Testa di serie numero 21
- Testa di serie numero 22
- Testa di serie numero 23
- Testa di serie numero 24
- Testa di serie numero 25
- Testa di serie numero 26
- Testa di serie numero 27
- Testa di serie numero 28
- Testa di serie numero 29
- Testa di serie numero 30
- Testa di serie numero 31
- Testa di serie numero 32
- Lorenzo SONEGO
- Mattia BELLUCCI
- Matteo BERRETTINI
- Matteo ARNALDI
- Jasmine PAOLINI (testa di serie numero 13)
- Elisabetta COCCIARETTO