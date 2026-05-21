Alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno nove azzurri, sette in campo maschile e due in campo femminile. Jannik Sinner guida il seeding, tra le teste di serie anche Cobolli e Darderi. Di seguito le 32 teste di serie e tutti gli italiani impegnati nel secondo Slam dell'anno