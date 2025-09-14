Tre anni fa, nel Mondiale disputato in Slovenia e in Polonia, gli azzurri hanno vinto il 4° titolo della loro storia, il primo dopo 24 anni, battendo a Katowice i padroni di casa della Polonia 3-1. Di quella squadra i reduci sono 9: Giannelli, Sbertoli, Balaso, Michieletto, Romanò, Anzani, Galassi, Russo e Bottolo