Italia-Algeria, risultato della partita ai Mondiali di volley in diretta live
Debutto mondiale per i campioni in carica. L’Italia di De Giorgi scende in campo contro l’Algeria nella prima partita della rassegna filippina. Senza l’infortunato Lavia, si punta su Bottolo. Belgio e Ucraina le altre avversarie del girone F. Primo set dominato con Bottolo e Romanò in grande spolvero. Segui il match sul liveblog di skysport.it
Mondiali: Italia-Algeria 1-0 LIVE (25-13)
2° SET: Giannelli mette in crisi l'Algeria con la battuta, ma Michieletto si fa murare la parallela da Ikken. Algeria avanti 5-3
2° SET: Michieletto non trova le dita del muro e schiaccia fuori. Hosni sbaglia la battuta e l'Algeria si mantiene avanti 4-3
2° SET: bel pallonetto di Ikken, cercato molto in questo avvio di secondo set (3-2 Algeria)
2° SET: murone di Russo, la difesa algerina poi non salva ed è parità a quota 2
2° SET: ennesimo errore dell'Algeria al servizio, avanti 2-1 sull'Italia
2° SET: attacco potente di Dour e 2-0 Algeria
2° SET: il primo punto del secondo parziale è di Ikken con una buona diagonale (1-0 Algeria)
L'Italia vince il primo set!
1° SET: con un errore al servizio dell'Algeria, gli azzurri chiudono il primo parziale in scioltezza sul 25-13
1° SET: con un mani-out del muro azzurro, l'Algeria annulla il set-point sul 24-13
1° SET: Russo stampa il muro su Hosni. Set-point Italia sul 24-12
1° SET: primo tempo di Giannelli per Anzani (23-12 Italia)
1° SET: mani-fuori sul muro di Michieletto (22-12 Italia)
1° SET: Bottolo risponde a Dour con la stessa moneta, appoggio a lato del muro e 22-11 Italia
1° SET: attacco vincente di Dour, uno dei pochi giocatori che si sta mettendo in evidenza nell'Algeria (21-11)
1° SET: ace di Romanò. Italia sul 21-10
1° SET: uno dei pochi scambi lunghi del set. Alzata non perfetta di Michieletto, ma Bottolo a rete si fa valere con un tocco morbido (20-10 Italia)
1° SET: stavolta il muro a tre italiano si fa valere sul povero Ikken (19-10 Italia)
1° SET: battuta out di Russo (18-10 Italia)
1° SET: attacco fuori dell'Algeria, nuovo timeout sul 18-9 Italia. Il primo set sta scivolando via
1° SET: Giannelli sceglie ancora Romanò, perfetto in questo inizio di partita. Pizzica la linea con la diagonale ed è 17-9 azzurro
1° SET: Algeria ancora fallosa in battuta (16-9 Italia)
1° SET: ancora gigantesco Romanò in attacco, imitato subito dopo da Ikken con l'attacco in parallela (15-9)
1° SET: Bottolo dimostra di aver approcciato bene il match, ma l'attacco dell'Algeria sfrutta bene il muro azzurro e prova a non sprofondare (14-8)
1° SET: altro numero di Giannelli, che con una finta fa saltare a vuoto il muro dell'Algeria e poi permette ad Anzani di schiacciare facilmente (13-6)
1° SET: finisce la serie vincente di Bottolo al servizio. Sul punto successivo Romanò trova invece una diagonale potente che vale il 12-6
1° SET: Bottolo mette ancora in difficoltà la difesa algerina, che poi difende bene su un attacco azzurro e infine pasticcia per un'incomprensione. 11-5 Italia
1° SET: altro ace di Bottolo! Algeria già costretta al timeout sul 10-5 per l'Italia
1° SET: strepitosa parallela trovata da Romanò e primo ace del match con Bottolo. L'Italia prova l'allungo sul 9-5
1° SET: mani-fuori del muro azzurro su attacco di Dour (7-5 Italia)
1° SET: stavolta magata di Giannelli, che finta l'alzata e punisce la difesa algerina con il punto del 7-4 Italia
1° SET: terzo errore in battuta dell'Algeria, stavolta con Ikken (6-4 Italia)
1° SET: invasione a muro di Romanò. L'Algeria resta a contatto sul 5-4 Italia
1° SET: servizio fuori di Chikki (5-3 Italia)
1° SET: alzata sbagliata da Giannelli, l'Algeria a rete non si lascia sfuggire l'occasione (4-3 Italia)
1° SET: Michieletto sbaglia al servizio. Italia avanti 4-2
1° SET: mani-fuori del muro algerino sull'attacco di Michieletto e 4-1 Italia
1° SET: Michieletto schiaccia fuori, ma chiede il challenge per il tocco del muro avversario. Chiamata azzeccata e 3-1 Italia
1° SET: l'Algeria si sblocca con la pipe di Dour (2-1 Italia)
1° SET: Giannelli mette in difficoltà l'Algeria in battuta, Bottolo capitalizza col 2-0
Si parte!
1° SET: battuta sbagliata dall'Algeria, 1-0 Italia
In corso la presentazione delle squadre
Il sestetto di De Giorgi
Oltre al libero Balaso, il ct azzurro sceglie Russo e Anzani come centrali, Giannelli ad alzare, Romanò da opposto e Michieletto-Bottolo da schiacciatori
Suonano gli inni nazionali
Prima quello algerino, ora è il momento dell'Inno di Mameli
L'albo d'oro del Mondiale
Tra le nazionali esistenti, l'Italia è quella ad aver vinto più Mondiali, quattro. Più di lei solo l'Unione Sovietica con sei. La seguono Brasile e Polonia con tre successi a testa
Mondiali volley, l'albo doro: l'Italia arriva a quota quattro successi
I risultati della 1^ giornata
Il match tra Italia e Algeria chiuderà la prima giornata. Ecco come sono andati gli altri incontri:
- Filippine-Tunisia 0-3
- Stati Uniti-Colombia 3-0
- Canada-Libia 3-1
- Cuba-Portogallo 1-3
- Giappone-Turchia 0-3
- Germania-Bulgaria 0-3
- Olanda-Qatar 3-1
- Slovenia-Cile 3-0
- Polonia-Romania 3-0
- Argentina-Finlandia 3-2
- Iran-Egitto 1-3
-Ucraina-Belgio 0-3 (girone dell'Italia)
- Serbia-Repubblica Ceca 0-3
- Francia-Corea del Sud 3-0
- Brasile-Cina (in corso)
Sorprendenti i successi di Portogallo, Repubblica Ceca e Turchia contro Cuba, Serbia e Giappone. Il Mondiale offre subito sorprese!
Gli altri gironi del Mondiale
La competizione si svolge nelle Filippine, precisamente nelle città di Pasay e Quezon City. Ecco la composizione nei giorni:
- Girone A: Egitto, Filippine, Iran, Tunisia
- Girone B: Paesi Bassi, Polonia, Qatar, Romania
- Girone C: Argentina, Corea del Sud, Finlandia, Francia
- Girone D: Colombia, Cuba, Portogallo, Stati Uniti
- Girone E: Bulgaria, Cile, Germania, Slovenia
- Girone F: Algeria, Belgio, Italia, Ucraina
- Girone G: Canada, Giappone, Libia, Turchia
- Girone H: Brasile, Cina, Repubblica Ceca, Serbia
Il trionfo di una settimana fa
Sette giorni fa le azzurre salivano in cima al mondo per la seconda volta nella loro storia. Gli azzurri oggi iniziano un percorso che sperano possa portarli allo stesso risultato
Italia campione del mondo! Turchia piegata 3-2
La Nazionale Femminile al Quirinale
La pallavolo italiana appena una settimana fa festeggiava il trionfo mondiale della Nazionale femminile, al termine di un'epica finale vinta 3-2 con la Turchia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha così invitato le azzurre al Quirinale. L'incontro è stato fissato per il prossimo 8 ottobre
Italvolley femminile l'8 ottobre al Quirinale
L'Italia è campione in carica
Tre anni fa, nel Mondiale disputato in Slovenia e in Polonia, gli azzurri hanno vinto il 4° titolo della loro storia, il primo dopo 24 anni, battendo a Katowice i padroni di casa della Polonia 3-1. Di quella squadra i reduci sono 9: Giannelli, Sbertoli, Balaso, Michieletto, Romanò, Anzani, Galassi, Russo e Bottolo
Il secondo posto in VNL
L'estate azzurra è stata finora segnata dal secondo posto in Nations League, competizione in cui l'Italia non arrivava tra le prime quattro dal 2016, quando si chiamava ancora "World League". Dopo aver battuto Cuba ai quarti e Slovenia in semifinale, l'Italia è stata piegata dalla solita Polonia in finale
Le parole del coach
Fefè De Giorgi, in occasione della presentazione delle due Nazionali (maschile e femminile) a Malpensa, ha affrontato vari argomenti ai microfoni di Sky Sport, dall'infortunio di Lavia alle varie favorite per la vittoria di questo Mondiale
Capitan Giannelli suona la carica
L'alzatore e capitano azzurro, Simone Giannelli, spera di replicare quanto fatto tre anni fa: "Tentiamo un'altra impresa storica. Iniziare un Mondiale da campioni in carica è molto bello, in virtù anche del recente trionfo delle ragazze. Per alcuni giorni saremo campioni del mondo sia al maschile che al femminile"
Giannelli: 'Tentiamo altra impresa storica'
I convocati di De Giorgi
L'infortunio di Daniele Lavia ha privato il CT di uno dei pilastri dei successi degli ultimi anni. Ha recuperato invece il centrale Roberto Russo, che ha saltato buona parte dell'ultima stagione e la VNL per un'ernia del disco
Italvolley, i 14 convocati di De Giorgi per il Mondiale
Il girone dell'Italia
Gli azzurri sono stati sorteggiati nel gruppo F insieme all'Algeria, avversaria odierna e seconda nel campionato africano del 2023, al Belgio e all'Ucraina, qualificatesi grazie alle loro posizioni nel ranking (rispettivamente 5^ e 4^ tra le squadre non qualificate tramite le competizioni continentali)
Buongiorno a tutti. Oggi, domenica 14 settembre, inizia l'avventura mondiale dell'ItalVolley maschile di Fefè De Giorgi, campione in carica dopo il trionfo di tre anni fa. Avviciniamoci insieme all'inizio del match, previsto per le 15.30