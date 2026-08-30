Primo giorno dedicato agli ottavi di finale degli Europei femminili di volley. Domenica 30 agosto si parte con Francia-Grecia alle 16, seguita da Serbia-Croazia alle 19: entrambe le sfide saranno in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Da qui comincia la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul
- Domenica 30 agosto, ore 16
- Diretta su Sky Sport Arena
- Domenica 30 agosto, ore 19
- Diretta su Sky Sport Arena
- Le vincitrici di queste due partite si affronteranno nei quarti di finale. Chi supererà quel turno troverà in semifinale la vincente del confronto tra chi passerà Belgio-Germania e chi passerà Turchia-Azerbaigian. Tutte queste squadre potranno quindi incrociare l'Italia soltanto in finale
- L'Italia tornerà in campo a Brno contro la Bulgaria negli ottavi di finale lunedì 31 agosto alle 16 su Sky Sport. In caso di qualificazione, ai quarti affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Svezia; superato anche quel turno, le azzurre si sposterebbero a Istanbul per la semifinale del 5 settembre