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Europei volley femminile, il programma delle partite di oggi su Sky

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Primo giorno dedicato agli ottavi di finale degli Europei femminili di volley. Domenica 30 agosto si parte con Francia-Grecia alle 16, seguita da Serbia-Croazia alle 19: entrambe le sfide saranno in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Da qui comincia la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul

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