Europei volley maschile, programma e risutati degli ottavi di oggi: c'è la Polonia
Scatta la fase a eliminazione diretta degli Europei di volley maschile. Sabato 19 settembre si giocano a Sofia i primi due ottavi di finale: alle 15 Polonia-Lettonia, poi alle 18 Germania-Bulgaria. Entrambe le partite saranno in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. L'Italia tornerà invece in campo domenica contro la Danimarca
- Ore 15
- Diretta su Sky Sport Arena
- Ore 18
- Diretta su Sky Sport Arena
- Il tabellone ha già definito il percorso: la vincente di Polonia-Lettonia affronterà ai quarti la vincente di Germania-Bulgaria. La sfida è in programma martedì 22 settembre a Sofia
- L'Italia di Ferdinando De Giorgi tornerà in campo domenica 20 settembre alle 21.05 contro la Danimarca, a Torino. Gli azzurri hanno chiuso al primo posto la Pool A e, in caso di qualificazione, ai quarti affronterebbero la vincente di Finlandia-Grecia
- Sicuramente la Polonia è una delle candidate alla vittoria dell'Europeo. Gli Azzurri, però, potrebbero incrociare i polacchi solo in un'eventuale finale
- 19 settembre: Polonia-Lettonia; Germania-Bulgaria
- 20 settembre: Ucraina-Romania; Francia-Portogallo; Finlandia-Grecia; Italia-Danimarca
- 21 settembre: Belgio-Cechia; Slovenia-Serbia