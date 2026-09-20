Italia-Danimarca oggi in tv e streaming: dove vedere la partita degli Europei di volley
Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli Europei di volley maschile. Gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con cinque vittorie in cinque partite, affrontano domenica 20 settembre alle 21 la Danimarca al PalaVela di Torino. La partita sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Di seguito tutto quello che c'è da sapere sulla sfida
- Domenica 20 settembre
- Ore 21.05
- PalaVela, Torino
- Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW
- L'Italia ha chiuso la Pool A al primo posto con cinque vittorie in cinque partite
- Gli Azzurri hanno battuto Svezia 3-0, Grecia 3-0, Slovacchia 3-1, Cechia 3-1 e Slovenia 3-2
- Bilancio complessivo: 14 punti, 15 set vinti e soltanto 4 persi
- Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli
- Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki
- Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro
- Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Francesco Sani, Pardo Mati
- Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano
- Ct: Ferdinando De Giorgi
- Palleggiatori: Axel Jacobsen, Mikkel Hoff
- Opposti: Rasmus Breuning Nielsen, Ulrik Bo Dahl, Mads Kyed Jensen
- Schiacciatori: Tobias Hougs Kjær, Axel Valdemar Juul Larsen, Oskar Kjerstein Madsen, Andreas Sejer Kofod Brinck
- Centrali: Rasmus Mikelsons, Nikolai Stilling Denholt, Oskar Berg Mikkelsen, Simon Tabermann Uhrenholt
- Libero: Jonas Enemark Petersen
- Ct: Kristian Flojstrup Knudsen
- La Danimarca si è qualificata agli ottavi chiudendo quarta nella Pool C con 2 vittorie e 7 punti
- Ha battuto Olanda ed Estonia entrambe 3-0, mentre ha perso contro Finlandia, Belgio e Serbia
- Contro i serbi è arrivato un ko soltanto al tie-break dopo essere stata avanti due set a zero. Mads Kyed Jensen ha chiuso quella partita con 29 punti
- Italia e Danimarca si sono affrontate sette volte e gli Azzurri hanno sempre vinto
- Due i precedenti agli Europei: 3-0 nel 1963 e 3-0 nel 2013
- L'ultimo confronto risale proprio all'Europeo 2013, quando l'Italia di Mauro Berruto si impose a Odense con 15 punti di Ivan Zaytsev
- Se supererà la Danimarca, l'Italia giocherà i quarti di finale mercoledì 23 settembre, ancora al PalaVela di Torino
- L'avversaria sarà la vincente di Finlandia-Grecia, in campo domenica alle 16
- In semifinale il tabellone incrocerebbe poi questo quarto con quello composto dalle vincenti di Francia-Portogallo e Ucraina-Romania
- La fase a eliminazione diretta dell'EuroVolley continua su Sky Sport e NOW
- Italia-Danimarca sarà in diretta domenica alle 21.05 su Sky Sport Arena
- Quarti il 22 e 23 settembre, semifinali il 25 e finali il 26 settembre