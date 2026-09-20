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Italia-Danimarca oggi in tv e streaming: dove vedere la partita degli Europei di volley

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Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli Europei di volley maschile. Gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con cinque vittorie in cinque partite, affrontano domenica 20 settembre alle 21 la Danimarca al PalaVela di Torino. La partita sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Di seguito tutto quello che c'è da sapere sulla sfida

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