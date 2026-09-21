Europei volley maschile, programma e risutati degli ottavi di oggi

Lunedì 21 settembre si completano gli ottavi di finale degli Europei di volley maschile. Al PalaVela di Torino si giocano Belgio-Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia-Serbia alle 21. Intanto l'Italia, dopo aver superato la Danimarca, può già pensare ai quarti: gli Azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle ore 21.05 contro la Finlandia. Il match sarà live su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

ITALIA-DANIMARCA 3-0: HIGHLIGHTS - TABELLONE