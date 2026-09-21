Europei volley maschile, programma e risutati degli ottavi di oggi
Lunedì 21 settembre si completano gli ottavi di finale degli Europei di volley maschile. Al PalaVela di Torino si giocano Belgio-Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia-Serbia alle 21. Intanto l'Italia, dopo aver superato la Danimarca, può già pensare ai quarti: gli Azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle ore 21.05 contro la Finlandia. Il match sarà live su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- Ore 16
- Torino, PalaVela
- LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- Ore 21
- Torino, PalaVela
- LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- La vincente di Belgio-Repubblica Ceca affronterà ai quarti la vincente di Slovenia-Serbia.
- Anche questo quarto di finale si giocherà mercoledì 23 settembre al PalaVela.
- Dopo aver superato la Danimarca agli ottavi, l'Italia tornerà in campo mercoledì 23 settembre contro la Finlandia.
- Gli Azzurri giocheranno ancora al PalaVela di Torino alle 21:05. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.
- La vincente del quarto dell'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania.
- Le semifinali si giocheranno venerdì 25 settembre a Milano.