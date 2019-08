REAL MADRID, 'Los Merengues': il soprannome deriva dalle meringhe, il tipico dessert preparato con l'albume delle uova e lo zucchero a velo e dal colore tipicamente bianco, lo stesso delle magliette del club. Sulla stessa linea l'altro soprannome del Real, 'Los Blancos' cioè i bianchi. I giocatori sono conosciuti anche come 'Los Galacticos', cioè i galattici per via delle tante stelle acquistate dal presidente Florentino Perez a inizio Duemila. I giocatori del Real sono stati soprannominati in passato anche 'Los Vikingos' dal quotidiano The New York Times dopo la vittoria della Coppa dei Campioni 1959-60, la quinta del club: così il quotidiano ha esaltato la capacità di spazzare via gli avversari in analogia con quella dei Vichinghi ai tempi delle invasioni barbariche. Secondo un'altra teoria il soprannome 'Los Vikingos' sarebbe stato affibbiato al Real dai cugini dell'Atletico negli Anni 60'-70' per mettere in cattiva luce i nuovi acquisti provenienti dall'Europa centrale in contrapposizione ai talentuosi 'Indios'